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金價曾衝上2100美元　3大因素利好　道富︰樂觀預測有望升至2400美元

外匯、商品、債券 16:48 2023/12/05

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國際金價一度衝上每盎司逾2100美元的水平，而分析師預期更高的走勢，2024年有可能升上2200美元。

憧憬美聯儲加息見頂，明年更有機會減息，國際金價一度衝上每盎司逾2100美元的水平，而分析師預期更高的走勢，主要基於以下原因︰

  • 1. 市場普遍美國偎減息，終結強美元局面
  • 2. 以巴衝突疊加俄烏戰事持續，地緣政治風險升溫
  • 3. 央行打算增加黃金儲備

道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑指出，該行樂觀預測2024年金價可以升至每盎司2400美元。

徐志傑指出，最新通脹數據顯示需求進一步降溫，增強了市場對聯儲局加息周期結束的期望，加上全球投資者將繼續關注中東地緣政治緊張局勢，展望2024年，貨幣政策轉變向、經濟增長放緩和投資市場波動加劇有望利好黃金。此外，基本因素如需求持續增加也將繼續支撐黃金。

該行的基本情況預測，是黃金在2024年的潛在交易區間將於每盎司1950美元至2200美元，而樂觀情況預測則是2200美元至2400美元。

央行購買力支撐需求

CNBC引述大華銀行全球經濟和市場研究市場策略主管Heng Koon How表示，預計2024年美元和利率都會回落，這是黃金的主要積極推動因素，金價在2024年底會達到2200美元水平。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek預計，2024年第二季金價平均將達到2100美元，主要因央行的強勁購買力。「美聯儲的政策有可能在2024年轉向，較低的利率往往會削弱美元，而美元疲軟會使黃金對國際買家來說更便宜，從而推高需求。」世界黃金協會最近的一項調查顯示，由於對美元作為儲備資產的看法日益悲觀，24%的央行打算在未來12個月內增加黃金儲備。

止損指令推動金價新高

Oanda Asia Pacific Pte Ltd 高級市場分析師 Kelvin Wong則認為，周一較早時候金價的大幅波動似乎「更多是由止損指令推動的」，他認為金價有回調至每盎司 2,000 美元至 2,030 美元的風險。

不論是想短炒或是分散風險，投資者若希望投資黃金，有甚麼方式可以選擇？本網整合了數個投資黃金的方法︰

投資黃金5大方法

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1. 實金

買賣黃金最簡單、最傳統的方式，莫過於到金舖直接入手，既能夠感受到實物的重量，又可以自行選擇要金粒或是飾金。不過，實金不便於保存，亦要好好保養以防貶值，更需要到金舖才能進行交易。如果投資者買入飾金，則要支付手工費；未來想賣出飾金，就變相蝕了手工費。

2. 黃金ETF

顧名思義，這是一種追蹤黃金價格的ETF，買賣方式與普通股票交易一樣。在港股市場上，投資者可以選擇SPDR金ETF （02840） 、價值黃金ETF （03081） 等等。

投資黃金ETF的好處在於價格透明且流通性高，更沒有實金的收藏和保養問題，不會因為「人為因素」影響投資價值。不過，由於投資黃金ETF等於股票買賣，投資者須承擔價格波動的風險，也要支付佣金、交易所徵費等股票費用。

3. 貴金屬股

在ETF以外，投資者也可以選擇買入貴金屬股的塊板。在港股市場上，山東黃金 （01787） 、招金礦業 （01818） 、中國黃金國際 （02099） 、紫金礦業 （02899） 等等，也是投資者可以選擇的股份。

值得留意的是，買入貴金屬股並不是直接投資黃金，而是投資黃金相屬的公司。以股票方式投資的好處，跟透過黃金ETF的相似，價格透明而且流通性高，也沒有收藏和保養問題；壞處就是投資者需要支付佣金、交易所徵費等股票費用，也要承擔價格波動的風險。

4. 黃金存摺／紙黃金

黃金存摺帳戶俗稱「紙黃金」，投資者在銀行開立「黃金存摺」後，便可以買賣黃金，過程中不涉及實貨儲存及交收。市面上的銀行普遍也有提供「紙黃金」計劃，例如中銀香港 （02388） 、滙豐銀行、星展銀行、工銀亞洲等等；惟恒生銀行 （00011） 於去年11月26日，已經終止旗下黃金存摺戶口服務。

透過紙黃金的方式投資，一大好處是入場門檻較低。例如滙豐的黃金券，是以本地倫敦金的價格為基礎，每一錢售價1,929元，相較之下，價值黃金ETF （03081） 一手作價4906元（以昨日收市價為例）。

另外，由於紙黃金不涉及實貨儲存及交收，所以不涉及運送或儲存成本，也毋須擔心丟失或被盜。不過，一旦相關投資機構倒閉，投資者或會面臨損失，紙黃金頓時變成一張廢紙。

5. 黃金期貨

黃金期貨為紐約商品交易所（NYMEX）交易的貴金屬類型期貨商品，交易標的是國際黃金市場的金價。跟一般期貨交易一樣，黃金期貨可以進行雙向交易，彌補黃金現貨市場不能沽空的缺陷。不過，期貨屬高風險的槓桿式投資且入場門檻高，不建議一般散戶沾手。

責任編輯︰廖毅然

 

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