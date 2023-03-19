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用時薪來衡量自己消費 4條不常規的理財建議

個人增值 09:30 2023/03/19

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網絡上充斥著各式各樣的理財方法和技巧，雖然不是每條建議都正確，但當中都有值得藉鑒的財富管理想法。CNBC整理了社交媒體和認證財務規劃師的一些建議，以下是他們推薦對大多數人都有幫助的4條個人理財技巧。

1.用時薪衡量消費
每次購物前，特別是進行大額消費時，不妨將價錢轉換成自己需要工作的時間，換句話説，就是看看自己要工作多少個小時能賺到購買這個商品的錢，以此來考慮是否值得購買此商品。

例如，想買一張5000元的沙發，如果每小時可以賺100元，這張沙發將花費50個小時的工作時間，相當於6個工作日。這個方式就是通過從不同的角度看價格，令自己可以更好地衡量購買某一產品的價值。

另外，除了考慮購買某件商品所需工作時間，還要考慮用在這產品上的時間，同樣以沙發為例子，如果是打算放在家裏，而每天大部分時間都在公司工作，那購買這張沙發的價值就很低。

2.好好利用信用卡回贈 
現時，銀行為了吸客，很多信用卡都有提供各種各樣的回贈，包括現金回贈、飛行里 數獎賞及優惠的存款利率等，其中大部分銀行都采用現金回贈方式。由於這些現金回贈都不是非常誘人的數目，很多人都會忽略，或只是當成一些零用錢。但如果將其加入自己的理財計劃中，用在更有意義的地方，可能對自己長遠理財目標有利。

例如，以前可能只將這些回贈去吃一個滿足的午餐，或用在旅游等額外娛樂活動上，如果轉換一下使用方式，將這些回贈放在自己的退休賬戶内、增加儲蓄或償還小額高息債務等，此時，信用卡回贈對個人理財管理的意義將大大提升。

3.將打折省下的錢用作存款
大家都喜歡著數購物，其實每買一次打折產品，都是增加儲蓄的好機會。很多人覺得存款是一件非常痛苦的事情，難以壓抑内心的購買欲望，不妨嘗試下這種「打折產品存錢法」。

例如，購買了一件原價100元的外套，現在商店有折扣，60元就可以買到，將可以節省40元，隨後請將這40元存入一個特定的存款賬戶，以後每次打折，都將省下的錢存起，未來也將是一筆大數目，這也是儲蓄的一種小妙招。

4.批量購買特價商品
生活必須品是無論我們收入情況如何都必須購買的東西，可以嘗試在這些必須品打折時大量購入，例如牙膏、除臭劑、洗臉巾等這些不會過期的商品，往往會比分多次購買更省錢，同時也能幫助避免在商店内閑逛，而增加不必要的支出。

 

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