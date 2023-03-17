【每周特色存息】趕5.1厘尾班車 港元高息大戶賺12萬 收息攻略 20:30 2023/03/17 分享： 分享： SVB倒閉，又關定期存款事？定存年利率推至最高5.1厘，港元也不乏4厘高息，即刻睇大戶一年輕鬆賺12萬元。 ET至高息 【每周特色存息】趕5.1厘尾班車 港元高息大戶賺12萬 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【高息活期存款】恒生參戰推6.9厘 渣打、大新5厘 比定期更高息、更靈活 今日 【高息活期存款】恒生參戰推6.9厘 渣打、大新5厘 比定期更高息、更靈活 用50萬元做定期存款 最高4.1厘 最多收息$20,000 （3月17日更新） 今日 用50萬元做定期存款 最高4.1厘 最多收息$20,000 （3月17日更新） 定期存款2023 新資金最高5.1厘 現有資金也達4厘（附港元美元新舊資金大比併） 今日 定期存款2023 新資金最高5.1厘 現有資金也達4厘（附港元美元新舊資金大比併） 10萬元做定期存款 4厘曇花一現 近10銀行3.5厘以上（3月17日更新） 2023/03/16 10萬元做定期存款 4厘曇花一現 近10銀行3.5厘以上（3月17日更新） 外幣定期存款 收息產品 儲蓄 港元定期存款 定期存款