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【每周特色存息】趕5.1厘尾班車 港元高息大戶賺12萬

收息攻略 20:30 2023/03/17

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SVB倒閉，又關定期存款事？定存年利率推至最高5.1厘，港元也不乏4厘高息，即刻睇大戶一年輕鬆賺12萬元。

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【每周特色存息】趕5.1厘尾班車 港元高息大戶賺12萬
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欄名 : 存款收息

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