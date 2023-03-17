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【名錶拍賣】勞力士一款Daytona值108萬 百達翡麗絕版237萬成交

精明消費 16:19 2023/03/17

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豪華手錶作為珍藏的收藏，除了勞力士亦有多款品牌手錶為人熱愛。富藝斯與 Bacs & Russo 合作舉辦2023 年春季日內瓦線上拍賣，就集合超過 50 款不同的高端奢華腕錶，從 FP Journe 、 Daniel Roth 到 Audemars Piguet 及Patek Philippe 等品牌應有盡有，拍賣由3 月 9 日至 16 日進行，不同錶都競出高價，當中不少充滿玩味且被低估的拍賣名錶值得欣賞，即看售出價值最高的五款名錶︰
 

1.Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph 

作為極為罕見且極具吸引力，全新鉑金恆動計時腕錶，亦帶月相、24 小時制式、及閏年顯示等功能。包著的膠袋是由工廠密封，因此錶身更是處於全新狀態，而且這款型號 5970 ，是百達翡麗最後一款配有 Lemania 基礎機芯 2310 的萬年曆計時腕錶系列，採用百達翡麗自家機芯。隨著繼任型號 5270 的推出，此錶已於 2011 年停產，相當罕有，因而成為全場成交最貴的一隻錶。

  • 估價:120,000 - 240,000瑞士法郎(約港幣:102萬至203萬)
  • 成交價:279,400瑞士法郎(約港幣:236.7萬)

 

    點擊圖片放大
    +2

Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph
型號: 5970P-001
2010
40 毫米直徑
錶殼、錶盤、機芯和表扣已標記

2.F.P. Journe Tourbillon Souverain

不少人都喜歡的機械複雜陀飛輪腕錶，配備恆定動力擺輪裝置、動力儲存，外型令人著迷不在話下，此款已停產的F.P. Journe腕錶，僅限量生產一百多隻。具有無與倫比的美麗和復雜性，這款鉑金腕錶是第二代 Tourbillon Souverain，配備 40 毫米鉑金錶殼和 18K 粉紅金錶盤。

  • 估價:CHF150,000 - 300,000(約港幣127萬至254萬)
  • 成交價:CHF254,000(約港幣215萬)

 

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F.P. Journe Tourbillon Souverain

錶殼號碼: 040-04TN

年份:2004
大小:40 毫米直徑
錶殼、錶盤、機芯和帶扣標記

3.AP Royal Oak Jumbo Extra Thin, 50th Anniversary

為紀念皇家橡樹誕生 50 週年而打造的精緻、迷人、「如新」的玫瑰金腕錶，配有日期、設有灰色 fumé 錶盤、錶鍊、配有 22K 玫瑰金、更於鏤空的「50 年」標示上鍊轉子，透過藍寶石錶殼後蓋可見，這款樣式的轉子將僅包含在 2022 年生產的手錶中

  • 估價:CHF47,200 - 94,400(約港幣40萬至80萬)
  • 成交價:CHF165,100(約港幣140萬)

 

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AP Royal Oak Jumbo Extra Thin, 50th Anniversary

型號:16202OR.OO.1240OR.01
年份:大約 2022 年
大小:39 毫米直徑
錶殼、錶盤、機芯、錶鍊和帶標記的表扣

4.Patek Philippe Nautilus

極具魅力的稀有白金鑲鑽腕錶，配有特色的中央秒針、日期、錶鍊，這款的 5713/1G型號可謂鑲鑽 Nautilus 的非凡典範。極其稀有，製作數量極少，是極致低調的腕錶。錶殼有著美麗的光澤，呈現出只有白金材質才能散發的熾熱光芒。

  • 估價:CHF120,000 - 240,000(約港幣102萬至203萬)
  • 成交價:CHF152,400(約港幣129萬)

 

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Patek Philippe Nautilus

型號5713/1

年份:2009年
大小:40 毫米直徑
錶殼、錶盤、機芯和手鍊標記

5.Rolex Cosmograph Daytona

勞力士地通拿款式十分常見，但這款非常精美且稀有的鉑金計時，更有冰藍色錶盤，鑲鑽時標，陶瓷表圈，有史以來第一款配備 Cerachrom 表圈的 Daytona 型號，也是第一款採用最負盛名的金屬鉑金包裹的批量生產的 Daytona 型號。本款腕錶是極為獨特的版本，在冰藍色錶盤上配有長方形鑽石時標，共有44 顆寶石。冰藍色亦不是常見色，僅會出現於於勞力士的鉑金型號，包括 Day-Date、Datejust 和此款 Cosmograph Daytona。

  • 估價:CHF70,000 - 140,000(約港幣59.3萬至119萬)
  • 成交價:CHF127,000(約港幣108萬)

 

    點擊圖片放大

Rolex Cosmograph Daytona

型號:116506

年份:2019 年
大小:40 毫米直徑
錶殼、錶盤、機芯和手鍊簽名

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