美國運通麥當勞App簽賬$40回贈 屈臣氏買指定產品送$178禮品

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.麥當勞：美國運通簽賬滿50元或以上 享10元回贈

由即日起至2023年3月26日，憑合資格美國運通卡於麥當勞App單一簽賬淨值滿50元或以上，即可享10元簽賬回贈，每個合資格卡賬戶於推廣期內最多可享優惠4次，即最多合共40元簽賬回贈，優惠只適用於麥當勞App。

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2. 屈臣氏：買指定高露潔牙膏/漱口水3件 送總值超過178元禮品

由即日起至3月23日，來屈臣氏門市或網店買高露潔全效專業深層牙齦修護系列牙膏或漱口水3支，即送豐富禮品總值超過178元。

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激筍優惠詳情

買高露潔全效專業深層牙齦修護系列牙膏或漱口水3支，送皇冠3層棉柔舒適衛生紙一件 (價值39.9元)

買任何高露潔口腔護理產品滿99元，送蓮花牌茉莉香米一公斤裝一件 (價值20.9元)

買任何高露潔口腔護理產品滿128元，送鈣思寶高鈣原味大豆飲品250毫升6包裝一件 (價值25元)



屈臣氏獨家額外優惠

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買任何口腔護理產品3件109元，送屈臣氏抗菌泡沫潔手液兩件 (價值39.9元）

買任何口腔護理產品滿$159，送歐芮坦洗潔精檸檬味一件 (價值29.9元)



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3. 洪瑞珍：K11店開幕 買3送3

洪瑞珍在K11新店開幕，即日起至3月24日，每日首30名顧客可享有買3送3優惠。

地點： 尖沙咀K11購物藝術館B2樓Kiosk 5

營業時間：11:30a.m-9:00p.m

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撰文：hket小編

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