【好去處】把握5月滑雪季 不用等到年尾 入住北海道最新Club Med

北海道有悠長冬季，部分地區直到5月仍然有積雪，今年想滑雪的話不用等到年尾，現在就可以計劃來個季尾滑雪之旅。Club Med更在去年12月開設了全新度假村Kiroro Peak行館，同樣以全包式作招徠，試住後甚有驚喜，甚至已有回頭再住的衝動！

疫後首個雪季，當然要把握機會立即出發，前往粉雪天堂北海道盡情報復式滑雪。不過這活動一闊三大，除了住宿以外，滑雪器材租借、預約課程或教練、乘坐滑雪纜車的通行證等瑣碎步驟甚繁複，入住一價全包的Club Med就能輕鬆處理。

只限 12 歲以上入住

現時北海道共有3間Club Med，包括首間進駐的Sahoro、2019年開業的Tomamu，以及2022年尾最新開設的Kiroro Peak行館。3間度假村的地理位置及雪場有別之外，定位也有點不同：Sahoro保留日式酒店風格，房價最平，滑雪場亦較寧靜少人；Tomamu則融合日本及法國氣氛，以家庭客為主，佔地大亦有較多客房，滑雪坡道亦多，價錢亦是3間中最高。

Kiroro Peak行館則由昔日的喜來登酒店重新裝修改建而成，設計融合日本傳統和現代風格，房間面積由300呎起。只招待12歲以上人士，杜絕了一批親子旅客，所以這個度假村的氣氛較為大人向。部分設施如室內泳池、水療中心及特色餐廳等尚未開業，要與Kiroro Grand共用，因此暫時只得基本設施開放。

歐陸X日系設計

大堂有如一個樓底特高的圖書館，亦是主酒吧及派對場所，每晚變身成夜場，相當熱鬧好玩。走廊及房間請來當地藝術家操刀，畫上不同的動感流麗的筆跡。度假村共有126間客房，部分3人標準房附有榻榻米客廳，最大的4人套房更過千呎，設有如溫泉般的日式風呂，望着雪景浸浴，是雪國獨有的浪漫。

入住Club Med永遠不用煩惱「伙食」，因為一日三餐、小吃及酒水已全包，保證每日都不會餓着肚子。主餐廳Otaru分成兩邊，雖是自助餐，但大部分菜式都是由廚師即叫即製，而且質素及食材不差，鰻魚飯、刺身、拉麵等應有盡有，西餐及甜品同樣選擇豐富。不過特色亞洲餐廳The Ogon仍未開放，燒肉餐廳The Kaen則要坐車到Kiroro Grand享用。

漫長雪季至5月

來到北海道，滑雪才是主角，Kiroro擁有天時地利，擁有日本最高的年降雪量，可達至21米，雪季由11月直到5月，長年都是滑雪季，現在準備踏入季尾，初春滑雪天氣更佳，不時有藍天白雲，而且不用忍受嚴寒烈風。雪質當然是當地最引以為榮的粉雪，初學者常跌也不怕痛，資深玩家更可以滑下新鮮粉雪。

Club Med Kiroro同樣可滑雪進出，滑雪場規模大，共有朝里及長峰兩座山，山頂纜車長達3,300米，共有23條坡道、多個粉雪區、樹林區及未壓雪區，初中高級坡道皆備。滑雪場與另一度假村共用，亦開放給公眾進場，因為鄰近小樽及市區，有不少滑雪客會順道來玩一天，因此人潮不少，等候雪𨋢及滑雪道上難免多人。

這兒的滑雪課程已包在房價，因此每天上下午都可以上堂，如果好運沒有其他同學報名的話，更可以來個一對一課程。所有器材可預先租借，每位約$400起，入住時會準備好放在儲物櫃中，非常方便。另亦設滑雪用品店，可以購買私家服飾及裝備。

多項免費及自費活動

Club Med向來以活動豐富見稱，不滑雪亦可參與雪地健行、瑜伽、健身訓練等活動，但留意因入住有年齡限制，這兒不設兒童俱樂部。度假村鄰近小樽，亦可以乘坐接駁車前往。今次我們付費參加了雪地騎馬，乘車來到附近的Hopi Hills牧場。主理人Liam來自澳洲，已定居北海道多年，牧場內有不少小動物，3隻駿馬以外還有小馬、駝鳥、綿羊及白兔等，可愛度滿分。

雪地騎馬約為15分鐘左右，由專人帶領，從馬房出發繞着雪地步行一周，附近全是有成人般高的白茫茫積雪，如騎着馬前往另一個冰雪世界般。馬匹行得緩慢冷靜，不會橫衝直撞，摸摸牠或跟牠說日語還有反應。但牠們很調皮，特別喜歡靠近雪堆，讓我的腳沾上大量雪堆，令這個獨特的體驗更添冰雪效果。

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Club Med Kiroro Peak

地址： 北海道余市郡赤井川村常盤650

查詢： 3856 0468

房價： 最後春季優惠可享額外9折，兩成人5日4夜標準房套票$16,588起，預訂日期至4月30日，出發日期至5月1日。冬季早鳥優惠$19,752起，出發日期為今年12月上旬至明年5月上旬。

網址：www.clubmed.com.hk

旅遊 Info

簽證： 持香港特區護照及BNO可免簽證入境，出發前7天曾逗留中國內地需進行新冠病毒檢測。入境前可預先填寫Visit Japan Web方便過關。

貨幣： 100日圓約兌5.83港元

機票： 國泰航空每天一班航班直飛札幌新千歲機場，來回票價由6,270港元起。

【原文：把握5月滑雪季 入住北海道最新Club Med（收費文章）】

作者：張頌婷

責任編輯：黃依情

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