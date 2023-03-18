【好去處】跑馬地全新意式咖啡店 自家手製Burrata流心芝士

在跑馬地電車總站附近新開張的Cielos Cafe and Bar，外觀上跟一般的餐廳酒吧相若，原來它有一大賣點，是廚師每天自家製作Burrata流心芝士，在香港非常少見。同時會以它入饌製作多款菜式，以及提供一系列特色意大利菜，以後大家去跑馬地開餐又有另一好選擇了。

Cielos Cafe and Bar由意大利籍總廚Chef Nandito及意國著名松露品牌Sabatino Tartufi的松露專家Alberto Perez聯手打造，而餐廳最大賣點是由Nandito每天新鮮製作的Burrata流心芝士，賣相圓潤飽滿、口感豐腴嫩滑、充滿奶香，是廚師的匠心之作。

有別於在雜貨店及超級市場凍櫃內找到的Burrata芝士，餐廳新鮮製造的Burrata芝士不含防腐劑，保鮮期只有兩天，所以Nandito堅持每日製作，可以堂食或外賣（價錢58元 /約140克），讓食客可大飽口福。

外形像袋子、頂部會用繩紮結封口的Burrata芝士，一般會配搭番茄、橄欖油一起品嘗，或可入饌製作菜式。品嘗Burrata芝士時，先用刀將用Mozzarella芝士製作而成的外層切開，內裏的香滑忌廉拉絲芝士（Stracciatella）隨即如流水般湧出，令人引頸以待。Nandito更製作賣相澎湃、重量級Mega Burrata芝士，每件重約500克，必定能滿足一眾芝士愛好者。

以芝士作食材

Nandito亦同時以Burrata芝士製作一系列的意大利前菜、薄餅及意粉，包括流心布袋芝士配巴馬火腿24個月，Nandito認為不需要配搭太多胡椒和醋等調味料，否則會遮蓋芝士原有風味，只須配上帶有獨特鹹香的24個月巴馬火腿，已起了畫龍點睛的作用，成為一道味道樸實的前菜。薄餅也見到Burrata芝士的蹤影，如這道番茄醬流心Burrata芝士新鮮羅勒傳統羅馬薄餅，Nandito以意大利清水和麵粉製成薄餅皮，餡料則有Burrata芝士、Stracciatella忌廉芝士及番茄醬，材料簡單，卻最能令食客感受到薄餅的原始滋味。

意粉亦用到Burrata芝士入饌，如意式番茄手工蛋幼麵配自家製流心Burrata芝士（168元），待客人落單後Nandito才烹調意式番茄醬，醬汁便能保持番茄的鮮甜味道。蛋幼麵（Tagliolini）每日新鮮製作，吃時用刀穿破Burrata芝士，鮮甜番茄醬混合芝士的忌廉奶香，味道怡人。

餐廳亦提供一系列意大利菜式，包括牛肉他他、羅勒青醬新鮮扁意粉及白酒煮蜆手工麵配辣豬肉忌廉醬等。另外亦供應多款特色手工啤酒，如來自意大利著名的手工啤酒品牌Mastri Birrai Umbri的啤酒。而身兼Sabatino Tartufi意大利松露品牌的亞洲區行政總監及Cielos老闆Alberto，就以他最熟悉的松露創作多款雞尾酒，用來配搭一眾Burrata芝士菜式就最適合不過。

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Cielos Cafe & Bar

地址：跑馬地藍塘道4號地舖

營業時間：2:30pm-凌晨 2am

電話：2398 7629 / 5285 8299

【原文：跑馬地全新意式咖啡店 自家手製Burrata流心芝士 （收費文章）】

作者、責任編輯：招美寶

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