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日本茨城縣偕樂園梅花祭 免預約無限時摘士多啤梨 魚市場即食魚生

精明消費 15:00 2023/03/18

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港人遊日最愛賞櫻，但可惜今年的東京櫻花的開花日比去年早了6日，亦比平均紀錄早了10天。雖然錯過了櫻花、但仍可迎接梅花季。茨城縣偕樂園的梅花祭更是關東地區一大盛事，茨城縣屬關東地方北部，距離東京約兩小時車程，最著名的景點有國營日立海濱公園已有過百年歷史，是日本3大名園之一。

日本三大名園一一偕樂園

偕樂園位於茨城首府水戶市，在1842年由水戶藩第九代藩主德川齊昭下令建造，庭園以往於特定日子開放給平民，與百姓共享美景，因此命名「偕樂園」，在梅花祭期間需收費。偕樂園後來更和旁邊的千波公園合併，面積達300公頃，成為全球第二大的都市公園。

自然界「陰」、「陽」景色

偕樂園以表現「陰」、「陽」兩個感官世界而設計，梅林處於「陽」面，園中擁有100品種以上、共3,000株梅花。每年2月下旬到3月下旬舉行盛大的水戶梅花祭，都有不少本地人及遊客前來賞花。

另外園中的「水戶六名木」不能錯過，包括白色大型梅花「月影」、白色重瓣花蕾帶粉紅的「虎之尾」、記念德川齊昭的粉紅雞蛋形花瓣的「烈公梅」、白色重瓣中型的「白難波」、單層淡粉紅的「柳川枝垂」及大型深紅色的「江南所無」。

賞花後走到另一面「陰」的世界，為日本最大竹林，一片翠綠的孟宗竹林共有1,000棵竹樹，另一邊亦有滔天巨杉，穿越充滿歷史感的好文亭表門，就會來到以梅花的日文別稱「好文木」而得名的好文亭。

偕樂園

地址：茨城縣水戶市常磐町1-3-3

電話：+81-29-244-5454

開放時間：2月中旬至9月30日6am-7pm，10月1日至2月中旬7am-6pm

入場費：成人300日圓（約18港元），小童150日圓（約9港元）

網址：ibaraki-kairakuen.jp

魚市場大吃新鮮海鮮

日本大吃海鮮魚生是常識吧！那珂湊漁港是日本東岸重要的漁獲運銷中心，而且更是充滿叫賣聲的真正濕貨市場，雖然作為遊客未必能買回家，但那珂湊魚市場每年都會吸引超過100萬名遊客前往，海產量豐富，盛產平目魚、鮟魚康魚、白飯魚、鰹魚及鹿島灘大蜆等。魚市場有一檔燒海鮮，亦有數檔即開即吃的生蠔。

市場2樓及旁邊的大樓，設有多間海鮮餐廳。海鮮丸選擇豐富，名物包括地魚炙燒丼、雜錦​漁師飯等，還有烤生蠔、帆立貝、鮟魚康魚肝及白子等各種料理，價錢比東京更加相宜，絕對值得來大吃一頓。

那珂湊魚市場

地址：茨城縣Hitachinaka市湊本町19-8

網址：www.nakaminato-osakanaichiba.jp

士多啤梨即採即食

茨城縣是日本農業大縣，農業產值僅次於北海道和鹿兒島，為日本全國第3名，不過農產品卻少有出口至香港，因此一場來到，不能錯過到訪當地的農場及果園。多次獲農業大獎的深作農園，自1980年代已開始耕作，現在主理人來到第六代，更自設甜品店及年輪蛋糕店，成為一大話題。

農場冬天種植士多啤梨，夏天則有哈密瓜，亦有番茄、蘿蔔等蔬菜。主理人更相當慷慨，首創沒有時間限制、亦不需預約的士多啤梨採摘活動。園內有多款茨城縣引以為傲的品種，包括最受歡迎、酸甜度平衡的Love Song、酸味突出的King Berry以及柔軟大粒的Hina莓，成人每位1,500日圓（約88港元）起，難怪不少當地人盡情放題任食！

深作農園

地址：茨城縣鉾田市台濁沢 361

電話：+81-291-39-8560

營業時間：9am-5pm

網址：fukasaku.com

(節錄)

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

鳴謝 : 日本貿易振興機構（香港）

作者、責任編輯：張頌婷

【原文:春日茨城賞花季 日本3大名園唯美梅花祭(收費文章) 】

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