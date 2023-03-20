法拉利最強四門跑車　676萬Ferrari Purosangue

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曾經，法拉利車廠斬釘截鐵地表示，他們絕對不會推出SUV。現在，Purosangue出現了，他們也一直強調，車輛只是部4門4座位高離地距跑車，是一部有着SUV實用性，卻保留了法拉利操控味道的超高性能汽車。
非常法拉利
就在這個冬天快將完結之際，法拉利車廠在意大利北部滑雪勝地Bondone，舉行了Purosangue全球媒體試車活動，讓大家感受一下車輛在雪山路段上的操控能力。
Purosangue這名字，在意大利文解作「純種血裔」，它的底盤結構由高強度鋁合金製成，車身架構由鋁、碳纖維等多樣化材料製造，在關鍵位置應用了高強度鋼。
此外又配上了對開式車門，前門採用傳統的開啟方式，而後門則引入全新的電動後鉸鏈式設計，令後座乘客上落車廂更方便。
全新主動懸掛
Purosangue車內的4張座椅，屬首次在法拉利汽車上出現的全獨立式設計，其着眼點並不在於舒適，而是有着高強擁抱能力，當車輛在彎路高速轉向時，兩名後座乘客的身體仍然能夠穩穩地貼在椅背上。
法拉利工程師在Purosangue上，起用全新設計的主動懸掛，這套懸掛技術將電動摩打驅動與高精度的滑閥液壓減振器，整合至同一套機械組合，基於可變的側傾支承剛度，以及主動降低車高多達10毫米，令車輛成功在操控和舒適之間取得平衡。
亦多得這主動懸掛幫助，不管Purosangue的駕駛者駕駛態度如何激進，車身也不會出現明顯傾側，「暈車浪」這情況，在Purosangue的後座上應該會絕少出現。
超跑表現
在混能動力大行其道的時候，法拉利為Purosangue提供的動力是傳統的6.5公升自然吸氣V12引擎，動力輸出725匹，配8前速F1雙離合器波箱，加上4輪驅動與轉向系統，其0-100km/h起跑只需3.3秒，最高時速達310km/h以上，絕對是超跑水平的數值。
同時，它的引擎擺放位置非常接近車廂，營造出一個前/中置引擎布局，從而實現49/51的前/後重量分布。不論法拉利車廠是否將Purosangue定性為一部SUV，總之在各項因素結合下，其操控能力都肯定較現時任何一部高性能SUV厲害。
規格表
售價︰$6,758,000起
車型︰4門4座位高性能跑車
引擎︰6.496公升V12汽缸自然吸氣
最大馬力︰725cv/7,750rpm
峰值扭力︰73.01kgm/6,250rpm
驅動形式︰前置引擎，四輪驅動，8前速自排
制動︰前～390 X 38mm通風碟／後~380 X 34mm通風碟
車身長 X 闊 X 高︰4,973 X 2,080 X 1,589mm
前/後輪軸距︰3,018mm
車重（乾重）︰2,033kg
前/後車重比例︰49/51
輪胎︰前~255/35R22／後~315/30R23
0-100km/h加速︰3.3秒
0-200km/h加速︰10.6秒
100-0km/h減速︰32.8米
200-0km/h減速︰129米
極速︰超過310km/h
查詢︰Blackbird Concessionaires（2376 8080）
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撰文 : 道仁
欄名 : 型男玩物誌