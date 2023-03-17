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Ray-Ban夥拍日本不老男神　木村拓哉挑戰全視綫眼鏡

博客 16:05 2023/03/17

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眼鏡品牌Ray-Ban早前宣布推出全新感光鏡片系列——Transitions全視綫智能感光變色鏡片，並邀請日本男神木村拓哉擔任品牌大使。眾所周知，全視綫鏡片是隨周邊環境光暗而調節變色的智能鏡片，而Ray-Ban主理的新一代款式，具有更快的反應和恢復速度，更具潮流風格。木村更佩戴了一款JACK鏡框連全視綫讓大眾感受型格了的鏡片魅力。

由木村示範全視綫鏡片搭配JACK鏡框，粉絲覺得如何？（$2,150）

木村表示自2021年開始,已與Ray-Ban工作人員會面討論合作計劃，就無法忽視對智慧感光變色鏡片的存在。「平時在室內佩戴時是透明鏡片，外出時鏡片會自動檢測紫外綫從普通眼鏡變成太陽眼鏡，並能保護眼睛。這是我非常期待的鏡片，所以真的希望讓更多人知道它。我想每個人一開始都會感到驚訝，但我有一種感覺，希望每天的生活都能擁有這種驚喜。」

    點擊圖片放大
  • 已立即變藍鏡片，免卻中間的過程。（圖片:品牌提供）

木村先生在接受採訪時便分享他選用鏡框的心得：「黑色鏡框難免會顯得正式，可能會有點生硬的感覺，不過這次的藏青藍是非常精緻的選色。給對方的印象是輕鬆隨意的，自己佩戴的時候也不會陷入拘謹的心態，感覺可以和對方走得更近些。我覺得很神奇，非常佩服NEW CLUBMASTER的選色。」

NEW CLUBMASTER 藏⻘藍⻘銅眼鏡。 （$1,360／不連鏡片／圖片品牌提供）

JACK眼鏡原廠配備為無度數的Transitions全視线智能感光變⾊鏡⽚。（$2,150／不連鏡片／圖片品牌提供）

產品查詢︰2157 0946

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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