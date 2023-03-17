百度AI「文心一言」挑戰ChatGPT 寫作機械人如何革新文書交流/創作?

人工智能熱潮欲罷不能，雖然不少人對人工智能生成技術採取半信半疑的態度， 但實情是新推出的ChatGPT已能夠為不少人解決了很多問題，例如薑餅人工作上要做一個PowerPoint，在ChatGPT輸入「我要做一個xxx presentation」，它竟然可以一口氣由第一頁至第十頁的內容，而且不是亂吹的， 而是有文有路。雖然薑餅人也不會照單全收，但總比起從頭想起，這也是幫了個大忙了。

文心一言發佈 令人期待

執筆之時， 中國最大的搜索引擎預告一個月的人工智能生成器「文心一言」正式發佈。 百度創辦人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，文心一言的使用場景主要包含文學創作、商業文案創作，似乎文心一言要做的是一個文學家多於科學家。

根據官方介紹，這套方案是基於他們的文心（ERNIE）語意理解平台，它背後的訓練數據涵蓋「兆級網頁數據、數十億搜尋數據和圖片數據、百億級語音日均調用數據和 5,500 億事實的知識圖譜」。為了支援「文心一言」，百度已將旗下山西陽泉智算中心的運算力提高到了每秒完成 400 億億次浮點運算，它會和百度的其它幾座運算中心一起驅動「文心一言」運行。

新聞稿收費即大減

雖然「文心一言」尚未正式推出，但若然其真的以文學寫作為賣點，相信會對一眾專欄作家、記者和作家構成重大威脅。就以百度用來展示撰寫小說三體的不同版本後續發展，便可見其創作力和幻想真嚇你一跳。當然，這次展示不是現場，但日後若能發展至寫小說，文心一言也著實令人期待。

事實上，這些人工智能生成器也必然威脅一眾公關大員的工作。因為文心一言要撰寫一篇新聞稿可能只須三秒便行，但若要由人去撰寫，則可能要花上數天的時間。薑餅人在周初一個聚會中，聽到有公關公司將撰寫新聞稿的收費大減至6000元， 更坦認新聞稿用人工智能寫成，根本不用這麼多錢。他降價就是吸引客戶去選用需要專業人才提供的服務，例如向傳媒推介新聞故事。

Google AI配合Gmail 自動針對性回信

就在文心一言正式官宣的同一天，Google也為旗下工作生產力套裝軟體Google Workspace新增添的生成式AI功能，支持文書、信件、會議等各項產品，讓Google用戶也能夠直接享用人工智能生成的服務。

以Gmail來說，在工作伙伴來回寄信後，可能已經累積十數次的對話，利用人工智慧文本摘要（text summarization）的技術，Gmail能迅速歸結出信件的重點，以及其他人的意見。使用者若要回信，可以簡單指示，例如展示影片中就只有短短一句「我已在跟進，」但生成式AI新功能，能夠將其擴寫成一封完整回信，不只有問候語，還有對各個回信人的禮貌回覆、對現況的掌握，也有對未來如何處理的確認，非常完整。

Google文件也類似，它可以歸納文件重點，生成職場常見的條列式要點，也提供文字撰寫建議的服務，甚至還能夠依照文件內容生成精美簡報，圖文並茂功力不差。

似乎Google更想從實際應用來滿足一眾打工仔的需求，這才是殺手級應用呢！

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