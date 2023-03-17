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實測用「平均成本法」買港股 原來投資也可躺贏

博客 11:16 2023/03/17

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過去一年，每逢月初，定會見到報章雜誌談論過去一個月強積金的投資表現，而且上落也十分明顯。以每月結算來看，平均香港人的強積金帳戶，不論升或跌，都約有五位數字的變化。這也是可以理解，因為香港人偏愛投資於股票市場，而過去股票市場都受經濟風險和地緣風險影響，反覆波動。以港股為例，恒生指數過去半年每月平均都有雙位數字變化。

以下是恒生指數過去半年每月的變化︰

2023年2月 -9.4%
2023年1月 +10.4%
2022年12月 +6.4%
2022年11月 +26.6%
2022年10月 -14.7%
2022年9月 -13.7%
資料來源: 恒生指數網站

就讓我帶大家看看這半年投資市場帶來的「喜」與「悲」。

假設去年9月初，你投資了$600於恒生指數基金 (假設沒有任何投資收費)，你過去半年的心情或許如恒生指數一樣，經歷上落如下︰

2022年9月 心情不佳，因為你所投資的$600，已經跌至$518
2022年10月 心情繼續向下沉，因為你發現你的投資只剩下$442
2022年11月 單月升26.6%，人生像重現𥌓光，你的投資回升至$559
2022年12月 恒指繼續上升，你的投資已經回升至$595，快到家鄉
2023年1月 興奮！投資環境持續向好，你的投資已經轉虧為盈至$657，終於守得雲開見月明
2023年2月 恒指又回落，你的投資變回$595，到頭來只是原地踏步

假若你的強積金表現如上述恒生指數一樣上上落落，那麼你的心情，又會否如像坐過山車一樣起起跌跌？

平均成本法  上漲買少  下跌買多
其實，強積金是採用平均成本法的一種長線投資方法，就是希望減低投資市場波動所帶來的衝擊。強積金的平均成本法是每月以固定金額購買基金單位；不論當時市場價格如何，都按照相同的金額投資，而每次定期定額投資所購買的基金單位數量，會因市場價格不同而有所不同，即「上漲買少，下跌買多」，讓投資成本均化，降低投資成本及減低風險，只要投資的項目並非持續下跌，最後仍可望獲利。其實，以平均成本法來月供強積金，可以為帳戶持有人帶來以下的好處︰

  • 簡單易懂︰平均成本法是一種簡單易懂的投資方法，投資者只需要定期定額投資，無需考慮市場波動和時間點，降低了投資風險，亦無須費神捕捉入巿時機。
  • 平滑投資︰可以平滑投資收益，避免了單一時間點買入或賣出對收益的影響。
  • 小額投資︰即是僱員僱主的供款只佔僱員收入的10%，他們可以透過定期小額投資積累資產，為退休作好儲備。
  • 分散風險︰因為資金會定期投入市場，可以在不同的時間點分散風險，減少單一時間點的風險。

就讓我們模擬以上的個案，以平均成本法看看是否真的有以上好處？

由去年9月起，每月以$100（即是總數$600），購入恒生指數基金。

月份 當月投資價值 2023年2月結算後之價值
2023年2月 $90.6 $91
2023年1月 $110.4 $100
2022年12月 $106.4 $106
2022年11月 $126.6 $135
2022年10月 $85.3 $115
2022年9月 $86.3 $99

雖然不同月份的投資價值有所不同，有升亦有跌，但總額加起來有$646，對比$600的投資額，多賺了7.7%！

當然，平均成本法也不是必勝的投資策略，亦有其限制，假若投資項目長期「牛市」，採用固定投資金額，所買入的單位數目便會越來越少；同樣地，若投資項目長期下滑，「平均成本法」亦不能「起死回生」。事實上，有誰能預知未來呢？因此，「平均成本法」不失為在波動市況中較穩健的投資方法。作為投資者，仍需要不時關注市場趨勢和風險，並為投資組合適時作出調整，投資回報自可看高一線。

 

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撰文 : 謝志雄 萬通保險退休金及僱員福利部主管

欄名 : 保險DNA

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