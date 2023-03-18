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【職場趨勢】上季收入中位數$20,000　呢個行業男女差距達$7,000（附各行各業收入中位數）

個人增值 10:30 2023/03/18

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根據政府統計處最新報告，去年第4季香港的就業人士每月收入中位數為19,000元，按年升5.6%或1,000元，按季則升1.1%或200元；撇除外籍家庭傭工後，香港打工仔上季的收入中位數為20,000元，按年及按季均持平。

■上季各行各業收入中位數■（按收入低至高排序）

    點擊圖片放大
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男女之間的收入中位數差距再度擴大，由去年同期的3000元提高至3700元。期內，男性收入中位數按年增加5.9%或1200元至21700元；女性收入中位數則提高2.9%或500元至18000元。

男女收入中位數差異擴大　最多相差7000元

若以行業劃分，以「其他行業」的收入中位數升幅最大，按年增加12%至23300元；亦是唯一女性收入中位數高於男性的行業。期內，其他行業的女性收入中位數為23500元，男性的收入中位數為23300元。

「公共行政、社會及個人服務」是男女收入中位數差距最大的行業，兩者相差金額高達7000元。期內，該行業的男性收入中位數按年增加3.7%或1000元至28000元；女性的收入中位數為21000元，按年增加5%或1000元。

而男女收入中位數差距最小的是「運輸、倉庫、郵政及速遞服務、 資訊及通訊業」，兩者僅差500元。

兩個行業低於平均

以上季香港打工仔收入中位數20,000元計算，在8個行業分類當中，只有「製造業」和「零售、住宿及膳食服務業」低於平均，「建造業」和「運輸、倉庫、郵政及速遞服務、 資訊及通訊業」剛好在收入中位數，其餘4個行業分類則跑贏大市。

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