【職場趨勢】上季收入中位數$20,000　呢個行業男女差距達$3700（附各行各業收入中位數）

根據政府統計處最新報告，去年第4季香港的就業人士每月收入中位數為19,000元，按年升5.6%或1,000元，按季則升1.1%或200元；撇除外籍家庭傭工後，香港打工仔上季的收入中位數為20,000元，按年及按季均持平。

■上季各行各業收入中位數■（按收入低至高排序）













▼ 點擊圖片放大

男女之間的收入中位數差距再度擴大，由去年同期的3000元提高至3700元。期內，男性收入中位數按年增加5.9%或1200元至21700元；女性收入中位數則提高2.9%或500元至18000元。

男女收入中位數差異擴大 最多相差7000元

若以行業劃分，以「其他行業」的收入中位數升幅最大，按年增加12%至23300元；亦是唯一女性收入中位數高於男性的行業。期內，其他行業的女性收入中位數為23500元，男性的收入中位數為23300元。

「公共行政、社會及個人服務」是男女收入中位數差距最大的行業，兩者相差金額高達7000元。期內，該行業的男性收入中位數按年增加3.7%或1000元至28000元；女性的收入中位數為21000元，按年增加5%或1000元。

而男女收入中位數差距最小的是「運輸、倉庫、郵政及速遞服務、 資訊及通訊業」，兩者僅差500元。

兩個行業低於平均

以上季香港打工仔收入中位數20,000元計算，在8個行業分類當中，只有「製造業」和「零售、住宿及膳食服務業」低於平均，「建造業」和「運輸、倉庫、郵政及速遞服務、 資訊及通訊業」剛好在收入中位數，其餘4個行業分類則跑贏大市。

【外貌加乘】外貌較佳人工多15% 你的樣子如何 工作也必如何? 職場上如何避免以貌取人

職場路漫漫 想「中場休息」 做好5項準備 裸辭不怕財務問題

解構新世代獨特工作態度 習慣不安穩 搵工要符合人生價值觀 經濟衰退無阻7成人想辭職

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經