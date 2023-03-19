【好去處】美式漢堡包店進駐九龍灣　拉絲芝士漢堡／油封鴨髀配牛角窩夫　特色西菜打卡呃like必試！

分量十足的美式食品如漢堡包及墨西哥Taco等，是不少人的Comfort Food，在荃灣起家的美式漢堡包店b.o.t.h. by Texas Burger最近於九龍灣開分店，除了有招牌漢堡包之外，更有多款新菜式，以及外形IG-able的甜品及特飲，令新知舊雨都前來捧場。

分店設在九龍灣德福廣場，裝潢與其他分店大不同，入口處的餐廳招牌採用美式歌劇院的燈箱為概念，相當搶眼。室內則以美式風格作設計主題，輕工業風配上木系餐桌及椅子，牆身更有色彩繽紛的塗鴉，充滿活力，甚具美國小鎮小店的色彩。

餐廳向來以美式手工漢堡包做主打，新店當然繼續有各式各樣的漢堡選擇，同時亦推出新款式，包舌艾斯阿格芝士漢堡，選用意大利艾斯阿格芝士（Asiago Cheese）及馬斯加彭芝士（Mascarpone Cheese），奶味濃郁，放上熱騰騰的漢堡造成拉絲效果，配上燒甜波椒、茄子及薯條，再伴以秘製煙熏甜椒醬，肉汁豐富，滿有層次。另外的小龍蝦牛肉漢堡（$128），則採用來自南非的小龍蝦，先以牛油及香草慢煮，再放到牛肉漢堡上，配以Velveeta Cheese及墨西哥煙熏辣椒（Chipotle）混合而成的芝士醬，惹味可口。

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這裏的漢堡肉是選用美國農業認證的安格斯牛肉，特意挑選不同部位自家手工製成，肉味份外香濃，大廚更特別以多種粗幼度的肉碎作配搭提升口感。而且，餐廳所使用的麵包是特別找本地麵包廠，並花上幾個月時間鑽研出專屬配方特製而成，可見廚師對食物質素的堅持及一絲不苟。

主菜款式豐富

新店亦推出多款新菜式，首推主菜類的厚切咖啡豬鞍扒（$208），用上加拿大天然無激素、無污染的豬鞍，油脂分布平均，肉質鬆軟，每份約10安士，分量十足。豬鞍的表面鋪上秘製醃料及帶堅果味的咖啡粉，再配以Kahlua咖啡酒調配的醬汁，令肉味更濃厚，甚具驚喜。而法式油封鴨髀配日本「曉」蛋牛角窩夫的賣相亦非常吸引，大大隻的鴨髀經煎封帶點焦脆，肉質仍能保持嫩滑，配以充滿牛油香的牛角窩夫，再沾上日本的鮮紅色「曉」蛋的蛋汁，以及微酸的柑橘香草醬汁同吃，滋味無窮。

此外，廚師特別推介坊間較少有的青番茄鯕鰍魚柳（$178），有別於一般以滑身魚做魚柳，廚師改選用鯕鰍魚，取其實肉的口感，魚味亦比一般白身魚濃郁。而醬汁則用上青番茄，其實是墨西哥黏果酸漿（Tomatillo），外形有點像番茄，味道酸酸甜甜，配上青檸、墨西哥辣椒等煮成的醬汁，十分惹味。新店亦首次推出自家製的紐約特色薄餅，焦脆的批邊及鬆軟的批底做到雙重口感，是美式薄餅的特色。款式包括有傳統的Margherita Pizza（$148），以自家製的茄醬做基底，配上水牛芝士及新鮮羅勒，香脆可口。

打卡甜品

甜品亦是這裏的賣點之一，餐廳的梳乎厘班㦸一向受歡迎，今次推出全新口味-日式宇治抹茶紅豆麻糬梳乎厘班㦸（$118），暖笠笠軟綿綿的梳乎厘班㦸，中間夾着煙韌的麻糬，面層淋上香甜的奶蓋，以及靜岡抹茶粉，旁邊配以鬆軟綿密的紅豆，吃起來有種莫名的窩心。

而這裏的飲品也是打卡呃like必點的選擇，首選宇治抹茶紅豆（$42 /熱、$48 /凍），以日本明治4.3%特濃牛奶作基底，加入靜岡抹茶粉，以日本富士山的外形為靈感，攪拌前記得先打卡，幻想一下在富士山的畫面，讓視覺及味覺同時獲得享受。

至於集甜品及飲品於一身的Tiramisu Latte（$55），是新店的王牌，每日限量供應，以自家製的咖啡醬Tiramisu打成奶淋上濃滑的Latte，再撒上可可粉及放上Tiramisu必備的Ladyfinger，甜而不膩，為豐盛的一餐劃上完美句號。

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b.o.t.h. by Texas Burger

地址：九龍灣德福廣場2期5樓510-513號舖

電話：2388 3239

營業時間：周一至周五11:30am -10pm

周六、日及公眾假期11am-10pm

作者、責任編輯：招美寶

【原文：美式漢堡包店進駐九龍灣 嘗創意漢堡+高質西菜（收費文章）】

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