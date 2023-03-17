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TVB股價高位蒸發60% 網民稱「成副身家」$12高追 點部署？

個人增值 08:30 2023/03/17

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電視廣播 （00511） 近期股價大幅波動，由於早前集團公布與淘寶的直播合作，股價升逾數倍，盤中曾高見17.9元，引起大量股民追貨。但近日TVB發布盈警，表示虧損仍然嚴重，股價隨即大跳水，最新收報7.02元（3月16日收市價），高位插水6成。

很多股民為了追高位大賺一筆，討論區有人表示全副身家$12買入電視廣播 （00511） ，哭訴損失慘重。由此不禁引人深思，如果要玩高追熱炒股的遊戲，該如何做好風險管理？

1. 要懂得及時抽身
追熱門股存在很大風險，當中的投機成分非常大，只會出現兩種情況，不是乘熱點大賺一筆，就是熱潮消退，慘遭大損失。追熱門股不是錯，但要看準時機，隨時監察市況，一有風吹草動便要及時抽身，否則眼白白看着持貨大貶值，而蟹貨區太大，短期內再急升至高位的機會不大。

2. 買入前做好虧損的覺悟
在買入之前，你必需要理解這是高風險的投資，而不是一心想着賺大錢，要做好虧損的準備，不宜投入太大成本。

3.關注企業價值投資
追求企業價值比盲目從眾更能避免虧損。有價值的企業是指未來發展預期較好，可能公司管理有法，具有發展潛力；也可能是各方扶持，行業前景較好。同樣，以電視廣播 （00511） 為例，由於新媒體的興起，傳統媒體發展可謂充滿荊棘，若轉型乏術，行業上升空間有限，從而投資價值也相應不大，異動大漲後，很大可能會回到原來水平，所以此時入市風險也較大。

4.構建理想投資組合  彌補虧錢
投資組合是指涵蓋數量和種類較多的一些投資產品的組合，是應對市場波動的好選擇，一個優質的資產投資組合最理想是具高流動性、平穩及較高收益、低投資風險。若想在股票波動時，能較少損失，就要構造能平衡風險和損失的優質投資組合，切忌全盤投資一隻股票。

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