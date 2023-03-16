帛金都有公價？出席喪禮俾$101被要求「加碼」　殯儀負責人︰沒公價只要求是1字尾　有咩原因？

生老病死屬人之常情。若家中有親友離世，普遍都會舉行喪禮，讓先人安息長眠；來賓則會送上帛金，而表達對先人的心意。近日就有網民分享家人出席喪禮後，被要求「加碼」帛金的經歷，引起網上討論。

出席喪禮被要求「加碼」

有網民發文分享胞妹的經歷，表示她朋友的奶奶早前去世，念在一場朋友，便去靈堂鞠躬和送上帛金聊表心意；惟數天後收到朋友來電，表示只送上101元帛金不夠體面，直言「如果我屋企人見到就唔係幾好」，要求事主「加碼」400元，則合共送上501元帛金。事情讓網民感到不解，嘆道：「乜帛金都有公價咩？」、「都未聽過，叫人封多啲帛金，你估喜事咩？」

帖文一出，便引起不少網民討論。有網民表示，人情和帛金的金額是跟與主人家的交情掛鉤；亦有網民認為：「101（元）其實都係公價。」其中一名網民透露，自己10多年前已送上301元帛金、5年前則送上501元。到底一般帛金要封多少金額才對？

帛金只為聊表心意 不設公價金額隨意

金星殯儀服務負責人郭先生表示，其實帛金有如婚禮做人情，根據關係隨心送上。帛金並沒有所謂的公價，僅是親朋好友對先人家屬的心意。不過他提醒，帛金的金額必須是「1字尾」，例如101元、301元、501元等等，意味喪禮「只有一次」的意思。

除了帛金以外，部分人也會選擇送上花圈，但普遍任擇其一就可以，不一定要全部送贈。無論帛金或是花圈，也是對先人和家屬的一番心意，金額應該豐儉由人，最重要是量力而為。

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