【交稅2023】第二期繳稅限期將至 大行推3個月免手續費分期

很多讀者或許已經繳交了稅款，但部分人出於資金周轉的考慮，雖未至於要申請延遲繳稅，但會把稅款分兩期繳付。然而，第二期的繳稅限期將至，有大型銀行則推出免手續費的分期計劃，助納稅人增加財務彈性。

中銀香港表示，為滿足客戶以信用卡繳稅的需求，於第二期稅務繳款限期前推出中銀信用卡稅季快閃優惠，豁免客戶3個月「月結單分期」及「繳付稅單分期」手續費，同時提供現金回贈。

由即日起至3月31日，以中銀信用卡繳稅滿指定金額，即可享高達200元的現金回贈。此外，3月16日至3月31日期間，客戶申請3個月「月結單分期」及「繳付稅單分期」計劃可獲豁免手續費。



中銀信用卡（國際）有限公司副總經理林敏儀表示，近年客戶偏好利用靈活的還款週期及付款方式繳稅，以增加財務彈性及減低稅務壓力。為配合客戶所需，中銀信用卡早前推出針對 2022/23（第一期稅務）的繳稅優惠，反應熱烈，以中銀信用卡作繳稅的交易筆數及客戶量按年錄得增長，在繳稅後同時辦理月結

單分期的交易金額亦有所增加。有見及此，中銀信用卡推出新一輪繳稅及分期優惠，方便客戶以更靈活及自主的方式繳稅，有助其從容應對稅季。

除了交稅以外，近日課稅年度亦即將完結，如果想下一年交稅時獲得扣減，可考慮在3月31日或之前買入扣稅產品，包括延期年金、MPF可扣稅自願性供款或自願醫保︰

【扣稅2023】課稅年度將完結 扣稅年金大比併 帶你找4%回報兼慳稅$10,200

【扣稅2023】每年10%回報兼扣稅$10,200 MPF自願供款 隨時停供無壓力

【扣税2023】自願醫保額外保障差異大 主要危疾可豁免自付費

【扣稅2023】扣稅三寶優惠全攻略 首年半價 / 3000元回贈 把握扣稅尾班車！

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經