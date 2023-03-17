【ChatGPT】瘋魔全球 微軟︰AI屬協作 人類仍為主要操控

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」瘋魔全球，最近更升級成「GPT-4」，微軟（Microsoft）早在幾年前已投資在開發ChatGPT程式的OpenAI，這項投資今年大豐收。有許多人擔心AI會取代人類，而Microsoft香港首席營運總監許珮雯在本網撰文，指AI擔任的是導航角色，人類仍為主要操控，相信AI可以讓企業員工提升技能及生產力。以下是文章節錄︰

「生成式AI」 （Generative AI）近日成為科技界熱話，不少業界人士嘗試使用人工智能（AI）協助處理文件、撰寫電郵等較繁複的任務。而生成式AI背後的技術是Generative Pre-Training （GPT）的「大語言模型」（Large Language Model）。 這並非新發明，其強大之處在於能快速查閱大量網上的文獻、檔案，並將相關的文字串連作有用的分析、學習和分享，產出的成果更可用於商業應用。這再次引起坊間就AI的討論熱潮，甚至提出疑問：AI會否取代人類工作？



不論是數年前的圍棋機械人還是近日的生成式AI，本質上都是運用AI技術的科技工具，讓人類做事更快、更準確、更輕鬆。AI是一個提升工作效率的輔助工具，而其背後的基礎仍有賴人類投入數據進行運算訓練，同時擔當主要的策略性角色以設定場景應用及管理整體操控。若想捕捉AI帶來的商機，企業管理層必須了解如何把科技融合業務營運，利用AI提升工作效能和鼓勵創新。運用科技力量幫助日常生活是人類的優勢，兩者相輔相成，也是Microsoft的使命。



事實上，有調查反映企業若能提供合適的工具，大多數員工樂意在日常工作環境中運用新科技，提升工作效率。Microsoft研究發現，63%前線員工期待科技帶來新機會，九成受訪員工期望透過自動化改善日常工作。此外，在具備自動化及AI工具的員工中，近九成表示滿意其工作環境，並認為這讓他們能聚焦處理重要事項。

利用AI自動化的功能，提供智慧分析建議，讓員工得以專注具策略性、創意的工作上。管理層應努力塑造有利創新的氛圍，鼓勵員工終身學習，並在工作範圍嘗試新技術，尋找突破點。

節錄自《善用AI協作 助企業以簡馭繁》【點擊看全文】

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