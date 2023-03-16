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男女遺產傳承觀念差異大？ 4成女性擔心糾紛 傾向過身後再傳承

個人增值 17:24 2023/03/16

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男士和女士金錢觀念各異，這也令他們對於遺產傳承的看法和采取的方式有較大差異。瑞銀一份新報告顯示，女性多數人更傾向於在過身後再傳承自己的財產，而男性在「稅收」和「希望見到自己繼承人使用自己的財產」兩個方面，更傾向於在生前就將財產傳承。

男女傳承時間差異的原因
對於女性而言，她們希望過身後再傳承自己財產，主要有以下幾個原因︰

  • 不想因提及遺產繼承事宜，而令繼承人擔心自己的健康問題，在受訪者中，有55%女性認同此觀點。
  • 她們認為在生前就討論遺產事宜，會令繼承人之間引起糾紛，支持該觀念的女性受訪者達44%，男性比例較少，是37%。
  • 63%女性擔心自己隨時會改變計劃，所以希望推遲傳承時間。
  • 有44%女性不清楚要如何傳承自己的財產，56%女性不清楚自己要傳承多少財產，而男性在這兩方面人數均比女性少。

對於男性而言，他們認同生前就傳承自己財產的人數比女性更多，主要有兩個突出原因︰

  • 由於擔心稅收方面的問題，為了更便利，65%男性希望生前就傳承給繼承人，而女性僅有61%。
  • 74%男性希望生前見到自己的繼承人使用自己的財產，女性略少於男性，是73%。

男女財產管理差異
對於女性而言，大部分人不清楚自己應該傳承多少錢給繼承人；相比男性，她們沒有明確的財產傳承計劃；她們也不了解關於財產繼承稅收方面的問題；女士們擁有人壽保險的人數也較少。不過，她們比男性更願意與家人討論財務方面的問題，也更願意接受理財顧問的幫助。

對於男性而言，他們在考慮自己的傳承策略、購買人壽保險和了解稅收政策方面考慮得比女性更多，但他們比較不願意與家人討論財務問題，認為理財顧問有幫助的人數比女性更少。

做好財產規劃
財產傳承對不同人可能有不同的定義，總而言之，是指一個人希望在自己離開後，將自己所擁有的財產傳承給其他人，對別人的生活提供財務支持，或將其用於支持自己熱愛的領域。因此，生前做好財產規劃和投資至關重要，這樣才能得以順利傳承。

調查中還提到，女性通常比男性更長壽，可能會繼承男性的財產，這意味著有更多的財富要管理和傳承，制定計劃變得更重要。

另外，從調查結果可見，女性在了解財產繼承產品和條例相關資訊較少，應及早採取措施，更好規劃自己的財產，達到自己的財產傳承目標。例如訂立好一份有效的遺囑，並指派專人跟進處理，清楚自己多少財產要傳承，以什麽方式傳承。其次，人壽保險和信托基金也是較好的選擇，可以根據自己的需求多加了解。

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