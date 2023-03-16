【理財個案】保本基金轉港股基金 強積金蝕了10萬感後悔 想翻身如何部署？

港人對強積金又愛又恨，近數月市況有起息，大家怨氣稍減，但有讀者單是這數年就蝕了6位數字，心有不甘，擔心自己是否選錯投資組合，看看龔成是如何回應。

讀者︰

我想問強積金，早幾年由100%保本轉了大陸股和港股，蝕了差不多10萬，非常後悔，雖然近期上翻少少，但仍蝕，想問有冇翻身機會



龔成︰

比起翻身，先要想想你的年齡及風險承受能力，如果開始近退休，就不能太進取，之前蝕都無辦法。相反，如果你年輕，只要轉去有基本增長力的基金，再加上你日後持續投資，仍可以進得翻，不用太擔心。



其實，強積金的配置並不複雜，首先要注意，強積金是一個超長線投資，因此不宜做中短期炒賣，不用以預測投資市場的走勢去將強積金轉來轉去，除非你很確定，現時的投資市場明顯平，或明顯貴，否則在大部分情況，強積金不用轉來轉去。



其實，你只要按你的年齡階段，去進行分配就得，年輕時較進取，到了中年就以平穩作配置，到退休前5-10年基金配置就要趨向保守，為退休做準備。因此，你只要按年齡做好配置，並且因年齡漸增，慢慢將強積金轉為較保守類別就得。



另外，在股票配置的部分，你可以考慮環球股票，又或以中國+美國作為核心，因為這兩在往後10年，都是全球兩個最大的經濟體，你同時持有可以。

其實強積金，著重配置、平衡，不著重炒賣。要考慮長期配置的模式。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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