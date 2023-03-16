  • 25°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 14:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財個案】保本基金轉港股基金 強積金蝕了10萬感後悔 想翻身如何部署？

博客 13:45 2023/03/16

分享：

分享：

港人對強積金又愛又恨，近數月市況有起息，大家怨氣稍減，但有讀者單是這數年就蝕了6位數字，心有不甘，擔心自己是否選錯投資組合，看看龔成是如何回應。

讀者︰
我想問強積金，早幾年由100%保本轉了大陸股和港股，蝕了差不多10萬，非常後悔，雖然近期上翻少少，但仍蝕，想問有冇翻身機會


龔成︰
比起翻身，先要想想你的年齡及風險承受能力，如果開始近退休，就不能太進取，之前蝕都無辦法。相反，如果你年輕，只要轉去有基本增長力的基金，再加上你日後持續投資，仍可以進得翻，不用太擔心。

其實，強積金的配置並不複雜，首先要注意，強積金是一個超長線投資，因此不宜做中短期炒賣，不用以預測投資市場的走勢去將強積金轉來轉去，除非你很確定，現時的投資市場明顯平，或明顯貴，否則在大部分情況，強積金不用轉來轉去。

其實，你只要按你的年齡階段，去進行分配就得，年輕時較進取，到了中年就以平穩作配置，到退休前5-10年基金配置就要趨向保守，為退休做準備。因此，你只要按年齡做好配置，並且因年齡漸增，慢慢將強積金轉為較保守類別就得。

另外，在股票配置的部分，你可以考慮環球股票，又或以中國+美國作為核心，因為這兩在往後10年，都是全球兩個最大的經濟體，你同時持有可以。
其實強積金，著重配置、平衡，不著重炒賣。要考慮長期配置的模式。

【本文獲作者龔成授權轉載】

更多理財個案︰

夫婦兩年後全退休 想每年6次旅行 10年後才有長糧 專家籲先賣一層樓

25歲月入萬五 $6000月供股票 家用$3000 保險年繳4.5萬 如何優化理財組合？

欠債30萬兼失業 一期都還唔到 申請破產就「萬事大吉」？

 

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

最新專欄文章 更多

年過30歲有20萬積蓄 月入2萬計劃結婚 應先投資還是買樓？
2023/03/09
年過30歲有20萬積蓄 月入2萬計劃結婚 應先投資還是買樓？
25歲月入萬五 $6000月供股票 家用$3000 保險年繳4.5萬 如何優化理財組合？
2023/03/02
25歲月入萬五 $6000月供股票 家用$3000 保險年繳4.5萬 如何優化理財組合？
【理財個案】45歲主婦月賺$5000全數月供股票 100萬儲蓄想翻倍 要幾耐？
2023/02/23
【理財個案】45歲主婦月賺$5000全數月供股票 100萬儲蓄想翻倍 要幾耐？
【理財個案】43歲小學教師 望供兩幼女留學 持遺產現金逾百萬如何部署?
2023/02/16
【理財個案】43歲小學教師 望供兩幼女留學 持遺產現金逾百萬如何部署?
【理財個案】工作8年儲咗50萬 想買Tesla股票 最近暴跌 入市時機到未?
2023/02/09
【理財個案】工作8年儲咗50萬 想買Tesla股票 最近暴跌 入市時機到未?
收息產品 退休規劃產品 退休基金 退休組合 退休金 財富及退休規劃 港股 股票 基金 退休

下一篇文章

【扣税2023】自願醫保額外保障差異大 主要危疾可豁免自付費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

夫婦兩年後全退休 想每年6次旅行 10年後才有長糧 專家籲先賣一層樓
夫婦兩年後全退休 想每年6次旅行 10年後才有長糧 專家籲先賣一層樓
公營醫院體驗差 私家收費貴 想加强保障 保險點揀好？
公營醫院體驗差 私家收費貴 想加强保障 保險點揀好？
中國股市或在第二季末顯著反彈 偏好大眾消費電商及醫藥
中國股市或在第二季末顯著反彈 偏好大眾消費電商及醫藥
加密貨幣銀行Silvergate裁員40% 停推數字貨幣計劃
加密貨幣銀行Silvergate裁員40% 停推數字貨幣計劃
【扣税2023】自願醫保額外保障差異大 主要危疾可豁免自付費
【扣税2023】自願醫保額外保障差異大 主要危疾可豁免自付費
高才通料成樓市新動力　全年料為港添6萬人口　實際成效尚待證明
高才通料成樓市新動力　全年料為港添6萬人口　實際成效尚待證明
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款