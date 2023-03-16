【扣税2023】自願醫保額外保障差異大 哪一間主要危疾可豁免自付費？

每逢稅季臨近，保險公司都會大力宣傳可扣稅的自願醫保計劃（VHIS）。可是，市面上自願醫保眾多，邊款產品保障好？是次我們比較6款大型跨國保險公司的皇牌自願醫保（半私家房），它們大部份獲10 Life 5星評級（註1），反映產品的醫療保障高。為了進一步提升產品質素，保險公司積極加入多項「額外保障」（詳見下文），但我們發現這些產品的「額外保障」存在明顯差異，消費者投保前宜小心比較。

僅兩款自願醫保的額外保障達6項

10Life以嚴謹及精密評分方式，將自願醫保逐一評分，當中獲得5星評級（註1）的產品都是醫療保障高、能抵抗醫療通脹﹕

於12個不同嚴重程度的常見傷病個案的加權平均保障率達99.5%，即醫療保障評分 ≥9.95；

抗通脹特性（不設分項限額、每保單年度賠償上限大於或等於8,000,000元）。

現時市場上只有少於10%的自願醫保可以獲得5星評級殊榮。

表1：6款皇牌自願醫保（半私家房）保費（註2）與保障比較（港元）

▼ 點擊圖片放大

表1顯示之自願醫保多為5星產品，額外保障數目至少達3個。當中，額外保障數目最多的是保柏和永明（6個），最少的是安盛（3個）。我們比較的額外保障包括：

第二醫療意見服務

環球醫療援助服務

住院現金 （沒有降低入住私家醫院病房的級別）

住院後長期門診保障 （180日或以上並不少於6次）

善終服務保障 / 紓緩治療保障（終身賠償額大於或等於80,000元）

妊娠併發症保障（年度賠償額大於或等於100,000元 ，或共同保險不多於20%）

短等候期：少於或等於30 天，適用於未知的已有病症

確診指定主要危疾可豁免自付費

而保費方面，不少消費者都會選擇設有自付費的自願醫保，以降低保費，自付費則可由公司醫保（如有）承擔。今次，我們選擇常見的自付費級別（約20,000港元）來比較35至44歲平均年保費，介乎6,264港元至9,164港元。

3個額外保障項目差異顯著

自願醫保市場競爭激烈，以往屬高端醫保的賣點，漸漸成為「基本配套」。上述產品中，全部均提供第二醫療意見服務、環球醫療援助服務、短等候期。除保誠外，其他產品涵蓋善終服務保障或舒緩治療保障。

我們發現，6款產品的額外保障差異主要在於確診指定主要危疾可豁免自付費、妊娠併發症、住院後長期門診保障，見表2。

表2：6款5星級自願醫保（半私家房）額外保障比較（港元）

▼ 點擊圖片放大

先談談確診指定主要危疾可豁免自付費，「主要危疾」指癌症、中風、心臟病。若受保人不幸患上指定危疾，便毋須繳付自付費，可即時減輕受保人財務負擔。6款產品中，僅永明保障因患上指定主要危疾而豁免自付費，並進一步涵蓋其他危疾，例如腎衰竭、主要器官移植、及糖尿病併發導致的足部截肢。

至於妊娠併發症，指異位妊娠、葡萄胎妊娠、流產、羊水栓塞等。妊娠併發症保障對於孕婦、計劃懷孕的婦女尤其重要。6款產品中，只有宏利、保誠、永明就該項目提供全數賠償，而保柏則每保單年度提供165,000港元賠償上限。

自願醫保主要是住院保障，但有些醫療個案，如中風或換膝，治療的過程不限於住院，受保人出院後亦需要持續覆診。6款產品中，大部份涵蓋出院後90日內的門診保障，而保柏則進一步延長至365日。

醫療保險索償 專人代勞？

索償醫保手續需要處理不同文件，程序繁瑣，假如有專人代為處理或從旁教路，可謂事半功倍。此時，保險代理便可發揮作用，幫助Claim錢時交齊文件。上述6間保險公司中，除保柏之外，其他均有保險公司的代理跟進索償，大家不妨多加留意。

本文只是粗略討論大型跨國保險公司皇牌自願醫保的額外保障，讀者投保前宜先了解自己個人需要。如有疑問，宜向專業保險顧問查詢。

註：

1. 詳見《醫療保險的評分方法》。

2. 以上保費資料更新至 2023年2月28日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

3. 本文最後更新日期：2023年2月28日。

【文章來源：10Life；原題：大型跨國保險公司自願醫保 額外保障項目大比併】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App