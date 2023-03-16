  • 24°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 13:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【扣税2023】自願醫保額外保障差異大 主要危疾可豁免自付費

博客 13:01 2023/03/16

分享：

分享：

每逢稅季臨近，保險公司都會大力宣傳可扣稅的自願醫保計劃（VHIS）。可是，市面上自願醫保眾多，邊款產品保障好？是次我們比較6款大型跨國保險公司的皇牌自願醫保（半私家房），它們大部份獲10 Life 5星評級（註1），反映產品的醫療保障高。為了進一步提升產品質素，保險公司積極加入多項「額外保障」（詳見下文），但我們發現這些產品的「額外保障」存在明顯差異，消費者投保前宜小心比較。

僅兩款自願醫保的額外保障達6項
10Life以嚴謹及精密評分方式，將自願醫保逐一評分，當中獲得5星評級（註1）的產品都是醫療保障高、能抵抗醫療通脹﹕

  • 於12個不同嚴重程度的常見傷病個案的加權平均保障率達99.5%，即醫療保障評分 ≥9.95；
  • 抗通脹特性（不設分項限額、每保單年度賠償上限大於或等於8,000,000元）。

現時市場上只有少於10%的自願醫保可以獲得5星評級殊榮。

表1：6款皇牌自願醫保（半私家房）保費（註2）與保障比較（港元）

    點擊圖片放大

表1顯示之自願醫保多為5星產品，額外保障數目至少達3個。當中，額外保障數目最多的是保柏和永明（6個），最少的是安盛（3個）。我們比較的額外保障包括：

  • 第二醫療意見服務
  • 環球醫療援助服務
  • 住院現金 （沒有降低入住私家醫院病房的級別）
  • 住院後長期門診保障 （180日或以上並不少於6次）
  • 善終服務保障 / 紓緩治療保障（終身賠償額大於或等於80,000元）
  • 妊娠併發症保障（年度賠償額大於或等於100,000元 ，或共同保險不多於20%）
  • 短等候期：少於或等於30 天，適用於未知的已有病症
  • 確診指定主要危疾可豁免自付費

而保費方面，不少消費者都會選擇設有自付費的自願醫保，以降低保費，自付費則可由公司醫保（如有）承擔。今次，我們選擇常見的自付費級別（約20,000港元）來比較35至44歲平均年保費，介乎6,264港元至9,164港元。

3個額外保障項目差異顯著
自願醫保市場競爭激烈，以往屬高端醫保的賣點，漸漸成為「基本配套」。上述產品中，全部均提供第二醫療意見服務、環球醫療援助服務、短等候期。除保誠外，其他產品涵蓋善終服務保障或舒緩治療保障。

我們發現，6款產品的額外保障差異主要在於確診指定主要危疾可豁免自付費、妊娠併發症、住院後長期門診保障，見表2。

表2：6款5星級自願醫保（半私家房）額外保障比較（港元）

    點擊圖片放大

先談談確診指定主要危疾可豁免自付費，「主要危疾」指癌症、中風、心臟病。若受保人不幸患上指定危疾，便毋須繳付自付費，可即時減輕受保人財務負擔。6款產品中，僅永明保障因患上指定主要危疾而豁免自付費，並進一步涵蓋其他危疾，例如腎衰竭、主要器官移植、及糖尿病併發導致的足部截肢。

至於妊娠併發症，指異位妊娠、葡萄胎妊娠、流產、羊水栓塞等。妊娠併發症保障對於孕婦、計劃懷孕的婦女尤其重要。6款產品中，只有宏利、保誠、永明就該項目提供全數賠償，而保柏則每保單年度提供165,000港元賠償上限。

自願醫保主要是住院保障，但有些醫療個案，如中風或換膝，治療的過程不限於住院，受保人出院後亦需要持續覆診。6款產品中，大部份涵蓋出院後90日內的門診保障，而保柏則進一步延長至365日。

醫療保險索償 專人代勞？
索償醫保手續需要處理不同文件，程序繁瑣，假如有專人代為處理或從旁教路，可謂事半功倍。此時，保險代理便可發揮作用，幫助Claim錢時交齊文件。上述6間保險公司中，除保柏之外，其他均有保險公司的代理跟進索償，大家不妨多加留意。

本文只是粗略討論大型跨國保險公司皇牌自願醫保的額外保障，讀者投保前宜先了解自己個人需要。如有疑問，宜向專業保險顧問查詢。

註：    
1. 詳見《醫療保險的評分方法》。    
2. 以上保費資料更新至 2023年2月28日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。    
3. 本文最後更新日期：2023年2月28日。

【文章來源：10Life；原題：大型跨國保險公司自願醫保 額外保障項目大比併
10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略 

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

最新專欄文章 更多

【旅遊保險】 潛水深過40米無得保？比較13款產品高危活動保障 留意特定索賠要求
2023/03/09
【旅遊保險】 潛水深過40米無得保？比較13款產品高危活動保障 留意特定索賠要求
【保險解碼】如果父母患上呢幾隻病 其仔女買保險都可能受影響
2023/03/02
【保險解碼】如果父母患上呢幾隻病 其仔女買保險都可能受影響
【旅遊保險2023】預備出發去旅行 比較15款產品新冠肺炎保障
2023/02/23
【旅遊保險2023】預備出發去旅行 比較15款產品新冠肺炎保障
比較15款「5星級」自願醫保 邊款半私家房計劃係中產家庭之選？
2023/02/16
比較15款「5星級」自願醫保 邊款半私家房計劃係中產家庭之選？
【渣打馬拉松】跑步受傷有冇得保？ 比較2款跑步保
2023/02/10
【渣打馬拉松】跑步受傷有冇得保？ 比較2款跑步保
公立醫院 保柏 安盛 治療 產品 經濟 保險公司 醫生 醫療保險 自願醫保

下一篇文章

公營醫院體驗差 私家收費貴 想加强保障 保險點揀好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

公營醫院體驗差 私家收費貴 想加强保障 保險點揀好？
公營醫院體驗差 私家收費貴 想加强保障 保險點揀好？
市場渴望以久的Fed Put 美聯儲會否改變貨幣政策？
市場渴望以久的Fed Put 美聯儲會否改變貨幣政策？
加密貨幣銀行Silvergate裁員40% 停推數字貨幣計劃
加密貨幣銀行Silvergate裁員40% 停推數字貨幣計劃
eSIM取代實體SIM　利弊一文睇清
eSIM取代實體SIM　利弊一文睇清
中國股市或在第二季末顯著反彈 偏好大眾消費電商及醫藥
中國股市或在第二季末顯著反彈 偏好大眾消費電商及醫藥
高才通料成樓市新動力　全年料為港添6萬人口　實際成效尚待證明
高才通料成樓市新動力　全年料為港添6萬人口　實際成效尚待證明
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款