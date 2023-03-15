【人工智能】ChatGPT升級變得更聰明　投行大摩率先採用　分析員要失業了嗎？

人工智能（AI）科企OpenAI近日「無預警」推出最新版本「GPT-4」模型，比起上一代的ChatGPT有更廣泛的常識和解決問題的能力，投行摩根士丹利也率先採用。外電報道，大摩正推出由OpenAI最新技術驅動的先進聊天機器人，藉以優化財富管理諮詢流程。該行財富管理部門分析、數據和創新主管Jeff McMillan表示，正跟300名顧問一起為AI工具進行測試，預計將於未來數月廣泛推廣。

按McMillan指出：

你可以把它想象成我們的首席投資策略師、首席全球經濟學家、全球股票策略師和全球各地的其他分析師，每天都在為每位顧問待命。我們相信，這對我們公司來説是一種具有變革性的能力。

在我們公司，人們都想和最聰明的人一樣知識淵博。這就像當你和客戶打電話時，我們的首席戰略官就坐在你旁邊。

McMillan又透露，該工具於過去一年間持續開發，希望可以幫助大摩約1.6萬名顧問，充分利用旗下龐大的研究和數據庫。該行的內容庫，擁有多達數十萬頁研究報告，涵蓋投資戰略、市場研究及分析師觀點等等，主要以PDF的格式保存。當顧問想尋找指定答案時，往往需要搜索大量信息，耗時又麻煩。

既然AI如此聰明，分析員會否因此失業？似乎未必。由於ChatGPT等AI聊天機器人往往曾出現諸多錯誤，花旗、高盛、富國和摩根大通等等一眾華爾街大行，齊齊抵制ChatGPT。McMillan也直言，雖然ChatGPT或會對行業造成顛覆性影響，但在滿足複雜客戶需求的方面，認為AI仍然無法取代人類。

這些東西沒有任何同理心，它們只是非常聰明的數學，能夠反芻知識。

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