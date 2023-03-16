【財富自由】港人熱選1000萬為門檻 要儲足111年？其實你唔一定要1000萬

相信財富自由是大多數人的夢想和追求，要儲幾多錢才算財務自由？富途近日發佈的一項調查報告顯示，最多受訪港人以1,000萬港元定為財富自由門檻，在不投資的情況下，預計要儲足111年才能達到這個目標。不過，其實大家一定要1,000萬元才能實現財自嗎？

視1000萬為財富自由 要儲111年

調查報告指出逾4成（41 %）受訪者以1,000萬定義為財富自由門檻，以該人群最主要的每月收入（2-3萬港元）及儲蓄水平（20%-40%）中位數計算，單靠儲蓄須逾111年才能達成財富自由。

圖表1：財富自由定義分析

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港人仍偏好儲蓄 投資比率較低

調查顯示，整體而言，受訪港人仍然較為偏好儲蓄，最多人選擇將收入20-40%儲起。有5分之1的人群更選擇了40%-60% 的儲蓄收入比。投資方面則較保守，主要集中選擇將收入10%-20%投資，投資收入比低於20%的人群佔整體逾半。

富途證券高級投資顧問鄺智傑表示，以111年的儲蓄期去達至財富自由顯然並不現實，若港人希望盡早達至財富自由，最簡單直接的方法就是提升自己的投資比率以及增加收入來源。以1000萬港元及月入2至3萬港元作例子，投資者可嘗試將投資佔比提升至40%，即每個月投資1萬，而投資回報約為每年8%，便可以26年時間滿足其財務自由的目標。加上不少投資者忽略通脹對購買力的蠶食，可見普遍的投資收入比仍有較大的提升空間。

1000萬不是標準答案 因人而異

事實上，對於普通打工人而言，1,000萬是個非常龐大的數目，想實現財務自由真的必須要1,000萬嗎？其實不一定！每個人的需求和生活方式不同，不能用一個統一的標準衡量，可能有人退休想環游世界，但有人只想更靈活調配自己時間，可能是在家養寵物、閲讀或行山，花費方面可能有很大的區別。

財富自由的標準是由自己而定，只要這個收入可以滿足自己的需求即可，不需要用一個難以觸及的數據來為自己設限，將1,000萬打個折扣，200萬、300萬或500萬等，都可以是財富自由的目標。同樣，所用年限也不一定是挑戰人類極限的111年，可能20年就能完成。

如果想了解自己需要多少儲蓄才能退休，坊間有不少「退休計算機」可供參考，例如投委會或積金局都有這類的工具。

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多數港人投資目標是「致富」

報告顯示，相比支撐實際生活的指出，平台上的港人更渴望透過投資「致富」，投資經驗愈多的人士，對財富的期望就愈高。在六項投資目標中，最多港人選擇「致富」﹙27%﹚，其次是「退休」（21%），置業排在第三位。

圖表2：香港人的投資目標

另外，在不同人群中，投資經驗愈豐富的投資者對財富的期望就更高。僅41%沒有投資經驗群體選擇了「致富」，隨著年資上升，有關比例就愈高。擁5年以上經驗的投資者中，近七成（67%）選擇以「致富」為目標，比其他受訪者為高。

圖表3：選擇致富與投資經驗的分析

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逾4成投資者看好疫後消費復甦

儘管2022年市場動蕩，去年仍不乏高回報投資者，其中回報高於30%的投資者主要是高收入人士，調查中顯示，他們今年最看好「資訊科技」（20%），「必需消費」（15%）和「公用事業」行業（9%）。

圖表4：推動大市後續走勢的因素

2023年的機遇能否扭轉？調查結果顯示，大部分投資者相信市場有兩大因素推動大市後續走勢，當中，有41%投資者看好「後疫情市場消費復甦」，亦有接近24%投資者認為「美聯儲加息步伐放慢」。2023年投資者在選擇投資工具上相對積極，今年大部分投資者會想透過股票來捕捉投資機遇，其次選擇是基金、期權和窩輪。

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