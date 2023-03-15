【SVB】銀行股大平賣？15股大比併 9厘股息率 買銀行股要睇咩數據？

美國矽谷銀行（SVB）爆煲牽一髮動全身，銀行股近幾天出現小股災，不但存戶信心受損，連投資者都擔驚受怕。截至今日中午收市，大部分銀行股過去5天都最少錄得5%跌幅。如果想趁此時低撈銀行股，有哪些值得留意？買銀行股又要注意哪一類數據？

銀行股全面睇（香港組）

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銀行股全面睇（內銀組）

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銀行股全面睇（美股組）

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滙控接手SVB英國分行 被嘲國家任務

滙豐控股 （00005） 周一以象徵式1英鎊收購矽谷銀行(SVB)英國分行，隨即傳出計劃注資20億英鎊以保存戶，由於這宗收購規模對「大笨象」而言是相當小的交易，因此能夠迅速行動，不用開股東會。然而此交易被不市場看好，滙控甚至被嘲是背負國家任務。

滙控股價在前兩天一度急挫，今天回穩。另一英資行渣打 （02888） 也在近5天（以今天中午收市價計）累跌近9%，而同樣正走出疫情陰霾。

穆迪︰亞太區銀行受影響有限

評級機構穆迪發表報告指，矽谷銀行和Signature銀行先後倒閉，但對大多數亞太區受評金融機構影響有限。穆迪表示，大多數亞太區銀行都沒有暴露於兩間倒閉銀行的風險敞口；它們的客戶存款多元化，通常不會集中單一行業，亦沒有一間銀行對科技公司有較大敞口。區內大多數銀行同時受到流動性覆蓋率要求約束，確保銀行持有充足流動資產，渡過擠提或其他緊張情況。

其實，美國的銀行出事後，金管局發言人也曾經發聲，指香港銀行對該行的風險敞口極少，對香港銀行體系穩定不構成風險。

內銀股抗跌 且受惠中國經濟重啟

內銀股沒有受矽谷銀行影響，展現出抗跌力，近5日股價只有輕微變動，甚至累計有升幅。

內銀股其實更多受中國經濟影響，目前中國經濟剛重啟，市場焦點仍在房地產風險，而人民銀行最新指出，要持續防範化解金融風險，並推動房地產市場平穩健康發展。

買銀行股睇兩個主要數字？

若果尋求增值，銀行股不是首選，你可以尋找其他高啤打的行業。買銀行股主要都是為了收息，股東一般都傾向長期持有，因此股息率最重要。近幾年由於股價大跌，因此上述銀行股的股息率都高企，尤其是內銀股，建行 （00939） 、中行 （03988） 及農行 （01288） 的預測股息率都在9厘水平。滙控由於重啟派息，所以股息率也很吸引。美股一向不重視派息，因此美國銀行股的股息率相比中港銀行股而言不算高。

然而若要買銀行股收息，需留意股息稅，香港銀行股不會收股息稅，但內銀股一般都是國企，國企的話就要付1成的股息稅；美股方面，則收取3成股稅息。

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另一個經常說到的數據是「市賬率」。銀行的盈利很大程度上取決於其資產規模，對銀行而言，各項貸款及應收賬款就是它們的資產，銀行以這些資產來生息，從而賺取息差，因此當一般企業視乎市盈率（Price Earning Ratio，P/E）時，銀行股要看市帳率（Price to Book Ratio，P/B）。內銀股的市賬率長期低於1倍，甚至不足0.5倍；而香港銀行股的市賬率稍高，恒生銀行（00111）目前仍高於1倍，但這不代表估值貴，讀者還得和歷史市賬率、基本因素、利率因素等各個項目去作比較和分析。

NIM、NPL、ROE、CET1究竟係咩火星文？

以上4項都不是火星文，而是分析一間銀行業績的基本指標，財經新聞會經常出現。

NIM︰淨利息收益率（Net Interest Margin，NIM）是用淨利息收入減去淨利息支出去計算出來的，銀行的基本業務就是利用存款去借貸生息，所以淨利息收入主要是它放貸得來的利息，淨利息支出主要是向存戶支付的利息，這是銀行最基本的業務。

NPL︰不良貸款（Non-Performing Loan, NPL）顧名思義，就是銀行的壞賬，借款人未能按協定還款，我們可以了解銀行的客戶逾期還款情況，再去判定它未來的NPL比率會否有所提升。如果出現NPL，不代表銀行要全輸掉，因為客戶本身可能有抵押品，那麼就要視乎抵押品的覆蓋情況，最終才能計算出「信貸減值損失」，「信貸減值損失」直接對盈利及收入有影響。

ROE︰股本回報率（Return on Equity，ROE）是市賬率之外，用以判斷股份價值及回報的指標，ROE愈高愈好，代表銀行的賺錢能力愈強。近期滙控的主要股東便以ROE長期過低為由，要求滙控分拆業務以提升股東回報。

CET1︰自2008年金融海嘯後，核心一級資本充足率（Common Equity Tier 1, CET1）成為監管機構相當重視的指標。CET1是銀行的核心資本對其風險加權資產的比率，意思就是當這些風險資產（例如貨款）出現問題時，銀行有多少核心資本去吸收風險。目前國際要求是核心資本充足率達到6%，其實本港大部分銀行都遠超這比率。例如滙控的普通股權⼀級資本比率，達到14.2%。CET1高企代表銀行有較大的空間去擴張業務，或回餽股東。

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