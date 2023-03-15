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公營醫院體驗差 私家收費貴 想加强保障 保險點揀好？

博客 16:30 2023/03/15

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香港公營醫院的醫療質素一直為人垢病，並非醫護人員問題，而是香港政府歷年削減經常性開支；再加上長期人手不足、病患與醫護人數比例不成正比所致。近日我的客戶張先生向我查詢醫療保險詳情，原來他年屆85歲的父親，近日因為左胸感到疼痛而入住公立醫院。

想增加保障  不知如何選擇
可悲的事，由於床位不足，醫院需要在走廊加床。吵鬧的聲音以致張父難以入睡。另由於住院數天，病情沒有太大好轉，院方表示沒有其他治療方法，因此建議張父出院。回家一天後，張父疼痛再度加劇，結果前往私家醫院進行檢查，院方建議留院但昂貴的醫療費嚇怕張先生，結果無奈地又再轉介入住公立醫院，至今仍然接受治療、臥病在床。

父親的經歷，令年屆40歲的張先生感到憂慮，雖然家族沒有任何遺傳病或患癌病史，自己公司又有團體醫療保險，但始終覺得保障不足，因此想額外購買醫療保險。市面上的醫療保險五花八門，令他不知如何選擇。

的確市面上產品相當多元化，當中又分住院、醫療、危疾保險，另又有高端醫療保險等。了解到張先生的女兒剛剛出世，太太是家庭主婦沒有收入，一旦張先生健康出現狀況，家庭生計就會大受打擊。此情況下，我會建議他買入自願醫保，因為自願醫保又分為標準計劃及靈活計劃，前者保費較便宜，會適合已有公司醫療保障的張先生，倘若公司醫療保障失效，又可以隨時轉換保障較全面的靈活計劃。至於張先生的太太及女兒，我則會建議選擇靈活計劃，如資金充足建議加購一份危疾保險。

自願醫保與一般醫保有何區別？
也許你會疑問，自願醫保與一般醫保究竟有何分別？第一，一般醫保對治療或傷病都設有賠償限額，賠償受理之後就會扣減「終身保障限額」，自願醫保不設終身保障上限，保障限額每年都會重設；今年已獲賠償醫療開支，明年就會回復至原來計劃的賠償上限。

第二，自願醫保的保障範圍比一般醫保廣泛，現時市面上某些自願醫保接受投保年齡已調高至80歲，由政府認可設有最低保障範圍及保障額，並且保證續保至100歲；一般醫保續保年齡視乎各款計劃而有所不同而且設有「每年續保」限制，保障範圍及保障額由保險公司決定。

第三，自願醫保的保障亦相當全面，包括所有未知的潛藏疾病、非住院項目包括內窺鏡及癌症治療，例如化療，標靶治療丶精神病住院治療、訂明診斷成像檢測，例如電腦斷層掃描及磁力共振掃描，設有共同保險*等。如果你已經買了一般醫療保險，現在還有機會將現有保單轉至自願醫保計劃。

第四，相比起一般醫保，購買合資格的自願醫保可以享有扣稅優惠，2019/20 及其後課税年度的指明最高扣除額為8,000元。最後，如對自願醫保、一般醫保及高端醫療保險有任何疑問，歡迎向我查詢。

註*共同保險即是受保人與保險公司按百份比分擔醫療開支，共同承擔保險的風險。例如：若共同保險為10%，當治療費用為10萬港元，受保人需付1萬港元，保險公司承擔餘下的費用。

【關於作者】龍麗森（Carol Lung）從事保險行業超逾10年，曾於兩大龍頭保險公司仼職，已獲得百萬圓桌（MDRT）殊榮，並擁有自己的保險團隊。她可以為客人制定全方位資產管理，包括保險、投資、移民等服務。

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撰文 : 龍麗森 富昌財富管理副總裁

欄名 : 財富自由號

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