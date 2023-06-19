【雙幣雙股】今天開始人民幣可以買港股！10大Q&A懶人包　當中有甚麼風險要留意？

港交所 （00388） 今天（6月19日）起推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」，首批24隻股份宣布加入（文末附有完整名單）。到底甚麼是「雙幣雙股」？投資者在交易時，有甚麼地方要注意？本網就此整合一些散戶常見的疑問，希望能夠幫到各位讀者了解更多。

1. 甚麼是「雙幣雙股」？

香港上市的公司在港幣櫃台以外，增設「人民幣櫃台」，投資者可以自由選擇以港幣或是人民幣交易和結算。此模式涵蓋在港幣及人民幣櫃台上市的股份，但不包括交易所買賣產品（ETP）。

雖然證券在不同貨幣的櫃台交易，但一般屬於同一類別，擁有相同的持有人權利及權益，可以在櫃台之間完全互換。

港交所所以在二級市場推出「雙幣雙股」模式作交易及結算，是希望進一步支持人民幣於香港證券市場的發展。

2. 如何分辨該股份是以港幣或是人民幣進行交易？

投資者可從股份代號及股份簡稱識別兩個櫃台：

港幣櫃台：股份代號以 「 0 」開始的五位數字，並沒有特殊的股份簡稱標記 人民幣櫃台：股份代號均為以「8」開始的五位數字，股份簡稱將以「-R 」結尾 ＊兩個櫃台的股份代號的最後四位數字通常相同

3. 如果想買賣人民幣櫃台的股份，需要準備甚麼戶口？

投資者必須在中介人（即經紀行或銀行）持有證券交易戶口（股票戶口），部分銀行會要求同時持有人民幣儲蓄戶口，但不需要為人民幣股票櫃台的交易額外開立交易戶口。由於投資者不能以港幣買入人民幣股份，因此在進行雙幣雙股交易前，投資者需要在香港的銀行開立人民幣戶口並存入足夠應付交易的資金，才可買入人民幣股份。

值得留意的是，香港居民每日兌換兩萬元人民幣的上限限制，已在2014年11月撤銷。

4. 哪些平台提供「雙幣雙股」買賣服務？

普遍有提供證券交易的銀行，也有開通「雙幣雙股」的買賣服務，例如中銀香港、滙豐銀行等等。香港老牌券商致富亦表示，投資者只要有港股賬戶，就可以自由買賣「雙櫃台」證券；美資券商盈透證券（Interactive Brokers）的用戶亦可以透過現有的股票戶口，參加「雙幣雙股」的交易。

不過並不是每家交易平台也有提供這項服務，例如港人常用的富途則沒有參與首階段人民幣櫃台服務。該行表示，長遠而言將會按客戶和交易所的需求作出探討和配合。

其他中小型券商亦曾向傳媒表示，暫未有升級系統支援網上雙幣股票跨櫃台交易，但投資者仍可用電話下單，未來會觀望市場反應，再決定是否參與雙櫃台模式。

5. 如果持有港幣／人民幣股份，何時能在人民幣／港幣櫃台出售？

投資者隨時在人民幣櫃台／港幣櫃台將股份出售，無須先將股份轉換至另一櫃台。

順帶一提，致富的用戶在港幣櫃台證券轉換為人民幣櫃台證券時，每隻每次轉換都會收取50元的股票轉換費。如果客戶在一個交易日內進行了多次跨櫃台交易，那麼只會收取一次股票轉換費。

6. 可以借「孖展」申請IPO嗎？

如果選用銀行買賣，就不能夠借孖展。因為根據現時銀行與香港人民幣業務清算行訂立的《清算協議》，銀行並未獲准向個人客戶提供人民幣借貸。

如果選用非銀行的金融機構（例如經紀行）則並不受此限制，但仍要視乎經紀行是否此項服務。

7. 股息會以港幣還是人民幣支付？

須視乎發行人的股息政策而定，理論上發行人可讓股東自由選擇派息的貨幣。無論股東是人民幣櫃台還是港幣櫃台證券的持有人，所有股東的股息選擇權都應全部相同。

8. 上市後發售人民幣證券方面，若港元股票本身已列入「可進行賣空的指定證券名單」，其人民幣股票是否亦會成為認可的指定證券？

原則上若港元股票已是認可賣空的指定證券，港交所會於諮詢證監會後，在相關人民幣股票上市後將其納入認可指定證券。

9. 二級市場的第一個人民幣櫃台賣盤從何而來？人民幣櫃台的價格如何制定？

由於證券可於港幣-人民幣雙櫃台互相轉換，人民幣櫃台的首個賣盤將由相應的港幣櫃台轉換而來。兩個櫃台間不存在股價掛鈎，人民幣櫃台的價格將由供應及需求決定。經匯率調整後，兩個櫃台之間可能存在價格差異。

10. 如何計算「雙櫃台」證券的差額繳款？

「雙櫃台」證券的差額繳款計算以櫃台為單位。與現行安排相同，差額繳款將以港元收取。

◼首批24隻「雙幣雙股」名單◼

股份 人民幣櫃台代號 股份 人民幣櫃台代號 股份 人民幣櫃台代號 1 恒生銀行 （00011） 80011 9 中移動 （00941） 80941 17 李寧 （02331） 82331 2 新地 （00016） 80016 10 聯想 （00992） 80992 18 長城汽車 （02333） 82322 3 商湯 （00020） 80020 11 快手 （01024） 81024 19 中銀香港 （02388） 82388 4 吉利汽車 （00175） 80175 12 比亞迪 （01211） 81211 20 美團 （03690） 83690 5 華潤啤酒 （00291） 80291 13 友邦 （01299） 81299 21 京東健康 （06618） 86618 6 港交所 （00388） 80388 14 小米 （01810） 81810 22 京東集團 （09618） 89618 7 騰訊 （00700） 80700 15 安踏 （02020） 82020 23 百度 （09888） 89888 8 中海油 （00883） 80883 16 中國平安 （02318） 82318 24 阿里巴巴 （09988） 89988

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