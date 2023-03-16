i.t Bazaar Sale 低至3折 新航新加坡/吉隆坡機票來回低至$1280

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. i.t：Bazaar Sale 低至3折

即日起至3月20日，i.t舉行Bazaar Sale，精選貨品低至3折，買2件額外9折，買4件額外85折，買滿1000元全單再減100元。

時間：11：00am-9：00pm

日期：即日起至2023年3月20日

地址：時代廣場一座16樓

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2. 新航：新加坡/吉隆玻/峇里島 機票來回連稅 1280元起



新航推出Time to Fly 限時票價優惠，由即日起至3月31日，預訂由香港出發飛往東南亞、歐洲、澳洲、西亞及非洲等指定目的地之來回機票，可享限時票價優惠及合作夥伴的專屬禮遇。另外，限時二人同行優惠只限3月17日前預訂。



詳情可參閲官網：按此

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3. 7-11：10元一口價限時加推優惠

今期７仔送上超多款10蚊優惠筍貨，包括牛奶、咖啡、點心、零食等等，滿足早中晚三餐所需，優惠至2023年3月28日。

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撰文：hket小編

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