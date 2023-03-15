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高才通料成樓市新動力　全年料為港添6萬人口　實際成效尚待證明

博客 12:30 2023/03/15

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港府新推出的高端人才通行證計劃剛2個月，已接獲逾1.4萬宗申請，批出逾9,600宗。如果全年走勢維持，可望直接推動本地住屋需求。但此計劃中長線是否可為樓市帶來穩定支持，仍有待觀察。

近幾年香港移民外地的情況增加，單計人口淨移出，2021、22兩年間已有8.7萬人。人口減少，對樓市是不利因素。而高端人才通行證計劃（高才通）似乎是政府對人口問題的答案。

高才通之下，有三類人合資格申請，包括前一年年薪250萬人士、在全球百強大學畢業、之前5年有3年工作經驗人士；或之前5年在全球百強大學畢業，但未有3年工作經驗人士（第三類申請有名額限制）。

若取永居身份  可望帶動置業需求

計劃推出2個月，已接獲1.4萬宗申請，批出逾9,600宗；如全年走勢持續，每年可望為香港補充5、6萬名專才。宏觀而言，可補充香港的勞動人口。微觀而言，由於非永久居民在香港購買住宅要支付30%的印花稅，此些專才即使來港也不會立即購買物業，但如他們決定長期在香港發展，應該會立即刺激香港住宅的租賃需求；長線而言，待他們取得永居身份，可望帶動置業需求。

但要留意的是，2個月的數據未必反映長期的走勢：合資格申請人可能集中在計劃新推出推出的時間申請。尤其是第三類申請人，因為名額有限、先到先得，可能會在計劃推出初期申請。換言之，未來「高才通」是否可長期維持每月7000宗的申請規模，有待觀察。

其次，因為申請的成本不高，不排除有部分合資格專才只是嘗試申請，把計劃視為人生規劃中的一個備案，未必單單因為申請獲批便作出來港工作的決定。

高才通開局好　實際成效有待觀察

值得留意的是，過去類似的計劃一般要求申請人已獲香港公司聘請，再向入境處申請工作簽證；高才通並未要求申請人先獲本地公司聘任，可以先行來港再找工作。現階段大家看到批核的比率高，可能因為資格簡單明瞭，但此些專才是否可在香港找到合適的工作、是否願意承擔較高的住屋支出，此些都有待時間證明。

總結而高，高才通有一個良好的開局，令市場看到了一個新的住屋需求來源。但計劃是否會為香港房地產市場提供穩定的需求，現時仍是言之尚早。

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撰文 : 葉敬誠 宏亞按揭證券有限公司助理副總裁

欄名 : 宏觀論按

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