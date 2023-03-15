什麽是「Fed Put 」 ? 為何大家都在期待？鷹派鴿派又是什麼？

矽谷銀行事件對金融市場造成巨大影響，市場風險骤升，聯儲局是否改變貨幣政策方向成關注，大家期待已久的Fed Put已經出現？什麽是「Fed Put 」？

什麽是Fed Put ?

Fed Put也稱為聯儲局認沽期權，是指市場的一種普遍的預期，當美股暴跌時，聯儲局將採取行動以支撐資產價格，例如暫停加息或收水等貨幣政策，以免股市進一步下滑。



這不是美聯儲的政策，聯儲局沒有製定「聯儲局認沽期權」的固定規則和條件，只是每當市場下跌嚴重時，市場會期待聯儲局出手解決。聯儲局是如何操作的？從歷史上看，當市場暴跌時，聯儲局最有可能首先聯邦公開市場委員會召開演講或新聞發佈會來安撫市場。如果這不能讓市場安靜下來，聯儲局可能會實施不同的量化寬鬆政策、資產購買等來穩定資本市場。

Fed Put和認沽期權有何區別？

Fed Put（聯儲局認沽期權）是認沽期權的一種演繹，認沽期權的持有人有權（並非有義務）在未來特定的時間點之前或預定時間點以預定的價格出售標的資產的合約。該期權合約可以保護持有人免受資產價格下跌的影響，即當未來市場價格低於執行價格時，認沽期權持有人可以選擇以約定價格或執行價格將標的資產出售。



聯儲局採取的任何口頭上或實際的量化寬鬆行動都很有可能幫助金融市場復甦，所以Fed Put與認沽期權性質相似，都是令投資者的下行風險得到保障，就像投資者們購買了擁有保障性的認沽期權一樣。



什麽是鷹派和鴿派？

同時，經常會在聯儲局相關報道見到「鷹派」和「鴿派」相關字眼，分別是指什麽？



鷹派-積極派-維新改革

一個廣泛用於政治上的詞，用以形容主張採取强勢外交手段或積極軍事擴張的人士、團體或勢力。



鴿派-保守派-維持現狀

用以形容主張採取柔性溫和的態度和手段來處理外交、軍事問題的人士、團體或勢力，來維護國家利益。



同理，聯儲局所屬鷹派是形容支持加息以嚴控通脹的委員，而鴿派是指支持量化寬鬆政策來提振經濟的委員。



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