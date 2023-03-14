【消費券2023】滿60歲須換樂悠咭 不建議更改登記八達通 一個方法領券兼合併乘車優惠 (附步驟教學)

八達通作為不少長者的領券方式，新一輪消費券計劃無須重新登記，只須準備好已登記2022年消費券計劃的八達通卡，便可在4月16日開始拍卡領取消費券。

雖然連長者亦經已熟習領取消費券，但如果達到需要換長者八達通(樂悠卡)的年紀，或丟失了相關八達通，會否影響領取2023新一期的消費券? 到底又需要哪些登記手續? 一文全面列出各種情況下如何處理。

失卡須3月29前自行更改登記資料

若去年憑另一張八達通卡領取消費券，該卡已退還、遺失或失效，須於3月29日或之前，透過政府消費券計劃網站自行更改其儲值支付工具帳戶登記紀錄；或致電八達通消費券客戶服務熱線2969 5588，更改以現有八達通登記領取新一期消費券，但要留意更改或會導致領取時間延遲。

轉樂悠咭領券恐受阻

至於剛領取樂悠咭，而現正使用八達通領取消費券的長者，毋須急於更改登記資料，避免延誤領取消費券。因為其後可以透過「易轉服務」，把八達通内的消費券等服務轉移到樂悠咭，詳情下文會再作介紹。

若市民未能於限期前更改其儲值支付工具的賬戶登記紀錄，則須待政府收到相關申請而完成更改其儲值支付工具的帳戶登記紀錄後，才可於下個月16日起，以其新登記的八達通卡領取2023年消費券計劃第一期消費券，有關需時可參考下圖︰

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甚麼是樂悠咭「易轉服務」？

樂悠咭「易轉服務」讓市民可透過指定港鐵站、或商場内的八達通服務站，將現有八達通内的服務或優惠（包括消費券、消費券計劃登記紀錄、合資格消費紀錄、自動增值服務、門禁系統等），將現有的八達通服務或優惠轉移到樂悠咭，集中以一張樂悠咭支付消費。

長者八達通和樂悠卡有何分別?

政府於去年2月，將兩蚊乘車優惠的合資格年齡，將由65歲下調至60歲，同時推出樂悠卡以推行實名制。樂悠卡將會分階段取代長者八達通。自去年2月27日起，60至64歲必須持有專為相關計劃而設，印有相片及姓名的「樂悠咭」，方才享用乘車優惠。即看兩張卡的分別及相關交通優惠︰

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只要是3個月內年滿60歲，或1957-1961年出生，但仍未申請樂悠咭的香港居民，可即時申請樂悠咭。 年滿65歲或以上長者，亦必須按下列指定日期於下圖指定日期起申請樂悠咭，以確保可繼續享用二元優惠計劃。

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長者是否一定要透過樂悠咭領取消費券?

不是，但長者可選擇將現有八達通卡内的服務(例如消費券)或優惠轉移至樂悠咭，好處是可集中以一張樂悠咭支付日常交通及零售消費，即使是兩元乘車的交通費，亦可透過消費券支付。市民亦可選擇保留原有的八達通，並另外繼續使用樂悠咭享$2乘車優惠。

無論是普通版八達通或扣飾、手錶版等八達通，都可透過「易轉服務」把服務或優惠轉移到樂悠咭，不過步驟有小許分別，即看「易轉服務」圖示步驟︰

樂悠咭「易轉服務」步驟:

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失卡的消費券金額可領回嗎?

失卡內未使用的消費券金額及餘額經核實後會轉移至另一張重新登記的八達通（不記名八達通） 或轉移至補發新卡（個人八達通）或按現行銀行聯營八達通方法處理（銀行聯營八達通）。但需承擔成功報失後3小時內的八達通交易金額（包括已領取的消費券）之損失。

八達通消費券領取方法:

不少長者會大排長龍領消費券，但透過手機App、到便利店等多個方法亦能領取，而且不必作任何消費，只要向店員提出「想領取消費券」即可，4大領取方式如下︰

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申請樂悠咭費用及時間

如遺失樂悠咭需要申請補發，補發新卡需時3個工作天。政府已補貼資助合資格人士首次申請樂悠咭的20元申請費，樂悠咭持有人只須在首次使用前增值多於50元，其中50元為可退還按金。若合資格受惠人士須申請補發卡、或退款後重新申請另一張樂悠咭，才會被收取20元行政費。

多個港鐵站設八達通服務大使

為協助市民輕鬆領取消費券，即日起 （早上8時至下午5時）至4月15日，八達通於12個港鐵站加設八達通服務大使，以協助市民解決相關查詢。設有八達通服務大使的港鐵站包括∶ 荃灣、佐敦、屯門、藍田、柴灣、天水圍、上水、坑口、油塘、美孚、石硤尾及粉嶺。

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