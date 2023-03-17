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【Netflix劇集】《黑暗榮耀2》3大劇情伏線　宋慧喬神演技成就復仇系韓劇巔峰

博客 16:39 2023/03/17

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宋慧喬主演的Netflix劇集《黑暗榮耀》上周五播出下半部，再度掀起煲劇潮。

Netflix近來將熱門劇集分上下部推出，不只將關注及討論的時間拉長，更成功引起劇迷的追看意欲，於上周五上架、由宋慧喬主演的《黑暗榮耀》下半部正是如此。與上半部播出相隔兩個月，期間不時釋出的劇照、預告片，令網民一直熱衷於猜測內容走向、復仇結局。伴隨着超高期待，一連8集的下半部再次獲得網民好評，不只有預料中的惡人有惡報，亦有不少預料之外的發展，堪稱本年度最大快人心的韓劇。

《黑暗榮耀》上半部講述宋慧喬演的文同珢慘遭同學欺凌，不只渾身留下可怕傷痕，更因而被迫退學，甚至遭到母親背叛拋棄。前8集主要鋪排同珢中學時期的可怕遭遇，以及忍辱負重至成年後，準備向當年的欺凌者復仇。

孫慏梧的下場成劇集結局最大反轉，令人意料不到。（Netflix劇照）

作為引起追看意慾的前期集數，上半部絕對稱職有餘，既讓觀眾看到欺凌者的嘴臉，也透露了同珢儲心積累了十多年的復仇大計。劇集率先以中學老師被兒子弒父作為序幕，對於接下來的惡人下場，大家自然更為期待。

第9至18集中，當年的欺凌「五人幫」，逐一被宋慧喬與李到晛一起玩弄於股掌中。喬妹復仇大計的精彩之處，並非直接讓對方致死，反倒利用了這群人之間脆弱又虛偽的友誼，讓大家自相殘殺，得到身敗名裂、眾叛親離的結局。

期待惡女朴涎鎮眾叛親離的觀眾絕對能得到滿足。（Netflix劇照）

編劇刻意讓各人都得到最應得的報應，如愛嘲笑別人不幸的崔惠貞，最後終不能再肆意說話，且親手放棄自己追逐的上流生活；徒有教徒樣子、背地裏只顧吸毒的李蓑羅，被揭穿一直以來的荒誕行徑；自恃財雄勢大而橫蠻無度的全宰寯，最後反被身邊人陷害。

至於終極惡人朴涎鎭的下場，完全符合了宋慧喬當初嗆聲的那樣：「讓你身邊沒有任何人」，讓她體驗到生存卻彷如置身地獄的滋味。

反轉情節令人驚喜

河度領與同琅對抗或聯手是下半部劇情的一大懸點。（Netflix劇照）

上半部埋下了不少謎團，諸如孫慏梧的下落、朴涎鎭女兒的養父河度領會否與同珢聯手、李到晛的過去、姜賢南的家暴丈夫下場等。欺凌五人幫一份子的孫慏梧的下場沒有太多懸點，然而當大家都認為殺害他的人是朴涎鎭之時，劇情去到最後卻有意想不到的反轉。有別於一些只為引起「驚喜」的扭橋，這一反轉合理之餘，亦更令復仇顯得到肉，令人大呼精彩。

劇集中相當受網民喜愛的角色姜賢南，本身是家暴受害者，在得到同珢邀請而加入成為復仇助手後，成為劇中唯一的暖心人物。這次下半部中幾幕緊張「間諜戲」，都由她擔當，看得人捏把汗又欲罷不能，尤其設局報復家暴丈夫的情節，精彩程度比起同琅的大計亦毫不遜色。

姜賢南的家暴受害者角色惹人同情，劇迷亦關心她能否順利「手刃」丈夫。（Netflix劇照）

結局配樂首尾呼應

相較於韓國過往的灑狗血性復仇戲碼，《黑暗榮耀》絕對開拓出全新局面，讓復仇不再流於面對面的聲嘶力竭，而是更冷靜深沉的精密計算。結局一幕的配樂和天空特效，也讓此劇的格局提昇。如此有型有款又美麗的復仇女神，只有喬妹。

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撰文 : 王嵐

欄名 : 型男玩物誌

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