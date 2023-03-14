市場渴望以久的Fed Put 美聯儲會否改變貨幣政策？

矽谷銀行事件主導了這個星期的市場情緒，市場風險瞬息間上升，反映美國標普500指數波幅的VIX波幅指數星期一晚曾上升到30.81，是4個多月高位，及後才回落。市場目前普遍相信這並非美國銀行業系統性問題，而是個別企業運作模型出現的問題。美聯儲、美國財政部及聯邦存款保險公司聯合採取了一系列行動讓事件不致蔓延。從某程度上看，這出現了市場渴望以久的Fed Put。在過去十多二十年出現的金融及經濟問題，都因為美聯儲量化寬鬆政策的支持，而增加金融市場流動性，使市場重拾信心，儘管市場人士對此舉有不同的意見，但過去金融市場確實走過了這一個過程。

欠缺Fed Put 難重回牛市

自去年起因通脹問題導致美聯儲及環球央行大幅加息壓抑通脹，投資市場在欠缺了Fed Put之下一直難以重回牛市，並要繼續進一步面對政策收緊。今次的事件使美聯儲需要再度出手支持市場流動性，這就引起了市場對下星期美聯儲議息結果的猜度。原本因為環球經濟數據相繼改善，1月的非農職位增長遠超預期，而通脹仍然高企並按月出現反彈，使市場由預期3月加息0.25%完結加息週期，瞬間改變並預期3月有可能再度加息半厘。美聯儲主席上星期講話也表示目前發展與早前的判斷不一致，所以不排除重新提升加息步伐的可能性，惟需要進一步觀察整體的數據始作決定。

原本上星期五的非農職位增長仍然遠高於預期，惟失業率反彈至3.6%及工資增長放緩，使市場相信將會繼續加息，但開始下調了加息半厘的可能性，並等待今星期的通脹數據再作判斷，可是當矽谷銀行事件出現，就使市場預測改變，認為聯儲局有機會只加息0.25%或暫停加息。

個別板塊出問題 每個加息周期都會有

從保護矽谷銀行的措施上看，美聯儲需要保護整體銀行體系的穩定性，但進一步加息則會繼續收緊銀行等機構的流動性，所以兩者需要有一定的協調，使目前焦點由即將公佈的消費物價指數，轉到美聯儲對金融市場與經濟的整體決定上。目前市場仍然需要觀察事件的變化，但事件反映了在加息週期中就會使經濟及金融市場不同環節或板塊面對壓力，當個別環節及板塊陸續出現問題時，就會調節需求，失業率就會上升，通脹就會下行，使央行完成加息週期並可能需要減息，這是每個加息週期均可能會出現的問題。問題是軟著陸還是硬著陸，較早之前因數據有點改善而出現的「無著陸」，目前再度變得遙遠了。

【關於作者】高耀豪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師，擁有豐富投資及財務策劃知識和經驗，以環球宏觀因素結合技術分析追蹤市場變化，掌握股票、債券、外匯、商品等市場走勢，協助投資者捕捉機遇。

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