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Meta昔日高調示愛元宇宙　今天低調分手NFT　不足一年放棄發展 NFT是否玩完？

個人增值 17:54 2023/03/14

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非同質化代幣（NFT）一度成為市場熱話，科技巨擘相繼步入「元宇宙」，當中最高調的莫過於facebook斥資4.68億元，易名為Meta重塑品牌，連股份代號也要改為META。事隔一年許，Meta商務與金融科技總監Stephane Kasriel於個人Twitter上發文，宣布公司放棄發展NFT的決定。他表示：「我們現在正在逐步減少數字收藏品 (NFT)，以專注於支持創作者、個人和企業的其他方式。」

Meta當天高調「示愛」元宇宙，今天低調「分手」NFT，數字收藏品功能不足一年被棄，到底發生過甚麼事？當中最大的原因莫過於是「燒錢太多」。Meta負責發展元宇宙平台的Reality Labs部門，去年末季營運虧損錄得42.8億美元，按年擴大約三成；全年營運總損錄高達137.2億美元。

NFTIV聯合創辦人及首席執行官劉榟軒認為，Meta放棄發展NFT的原因，主要是在美國和歐洲的開發成本太高，當中涉及開發者、區塊鏈、基礎設施等等不同成本。他又表示，雖然在香港發展的成本一樣高，但香港有著中國作為龐大市場的後盾，因此相對值得投入。

▪️Stephane Kasriel帖文一覽▪️

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▪️Meta示範在ig上展示NFT▪️

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NFT交易價量齊跌逾九成半

根據NFT分析平台nonfungible.com資料顯示，NFT的交易量由去年5月單日高見12.03萬宗，涉及金額8.09億美元（約63.102億港元），收窄至上周六（11日）的3959宗交易，涉及金額1573.45萬美元（約1.23億港元）；交易量和交易總金額均有超過九成半的跌幅。

從數據顯示，NFT的熱度大不如前，可形容為步入寒冬。劉榟軒則表示，由於現時NFT已擴展至不同賦能和使用場景，且不是所有NFT也能在市場上銷售，認為市場的交易數據，並不能真實反映NFT的趨勢或發展。

分析：交易不能反映真正發展　賦能才是道理

比起初時「盲炒」NFT頭像，現時的NFT市場則重視「用途」。例如去年的動漫節上，政府首次推出NFT門票；去年3月，中國碳中和 （01372） 也首次發行碳資產NFT，支持買家從而抵消相關排放。不少品牌仍繼續推出NFT項目，反應亦不差，可見NFT尚有發展空間。其中，星巴克（Starbucks）（美：SBUX）早前推出首個NFT項目，2000個NFT在18分鐘內已經售罄。

此外，本網記者早前亦曾經親身體驗，使用以NFT形式發行的門票入場看電影。在登記的過程當中，如果沒有MetaMask（一個區塊鏈錢包）的用戶，只要輸入名稱和電郵地址，並設置密碼便可以。在戲院入場的時候，只須要透過手機展示NFT便可以，整體過程流暢易用。

撰文︰蔡穎霖

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