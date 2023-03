【品味投資】富藝斯紐約拍賣 一幅畫高估價9倍 最貴300萬元成交

藝術的價值難以衡量,名畫拍賣價格經常炒高至天文數字,但中端市場同樣有不少價值珍藏。富藝斯3月8日舉行紐約New Now拍賣一系列畫作,當中就有一幅畫超出十倍成交。紐約 New Now 負責人 Avery Semjen 表示,「 蘇珊·陳 (Susan Chen) 的作品《他愛我,他不愛我》是該組的亮點之一,以 35,560 美元的價格翻了三倍多,創下了藝術家的新拍賣紀錄。 此次拍賣亦創下 Daisy Dodd Noble 和 Tammy Nguyen 的拍賣紀錄。」即看相關畫作詳情︰

首5大成交畫作︰

1.亞歷斯.卡茨《櫻桃樹垂枝 2》(Alex Katz, Weeping Cherry 2, 2005)

▲ 《櫻桃樹垂枝 2》成交價$381,000美元

款式:Alex Katz 05(畫布邊緣)

油彩 麻布

96 1/4 x 48 英吋 (244.5 x 121.9 公分)

2005年作 Full Cataloguing 估價 $250,000 - 350,000 美元 成交價381,000美元(超出估價)

Alex Katz 的 Weeping Cherry 2 創作於 2005 年,是將古典流派和技術轉化為藝術家標誌性平面風格的典範。 卡茨 (Katz) 柔和而充滿活力的繪畫將波普藝術的圖形元素、抽象表現主義的手勢元素和戶外空氣 傳統 無縫結合,創作出反映他與自然親密關係的作品。

2.約翰.張伯倫 《梅花前廳》(John Chamberlain, Anteambulo Quincunx, 1992)

▲ 《梅花前廳》成交價$317,500美元

上色鏡 43 x 77 x 59 英吋 (109.2 x 195.6 x 149.9 公分) 1992年作 估價 $400,000 - 600,000美元 成交價317,500美元

「以塗鴉的方式,好像在寫不太認識外語一樣,令寫作像是一種書法練習而不是交流,我就是這樣畫的。我的塗鴉,或者在我的作品中被稱為塗鴉的東西,表達了我對繪畫是如何產生的想法」——約翰·張伯倫

3.祖.布拉利《無題》(Joe Bradley, Untitled, 2017)

▲ 《無題》成交價$279,400美元

▲ 《無題》成交價$279,400美元

油彩 畫布

75 5/8 x 70 5/8 英吋 (192.1 x 179.4 公分)

2017年作 估價

$250,000 - 350,000 美元 成交價279,400美元

4.艾瑪.韋斯特《奧菲莉亞》(Emma Webster, Ophelia, 2020)

▼ 點擊圖片放大

款式:"Ophelia" 2020 E. Webster Emma Webster(畫背)

油彩 麻布

66 x 84 1/4 英吋 (167.6 x 214 公分)

2020年作 估價美元

$50,000 - 70,000 成交價215,900美元 (超出估價逾2倍)

5.德里克·亞當斯 《風格變化 4》(Derrick Adams, Style Variation 4, 2018)

▼ 點擊圖片放大

紙上丙烯、鉛筆和噴墨打印,帶藝術家畫框 71 x 45 1/8 英寸(180.3 x 114.6 厘米) 2020年作 估價 $ 50,000 - 70,000 成交價215,900美元(超出估價逾2倍)

畫家個人記錄刷新畫作

1.黛絲.多-諾寶《島上三棵樹》Daisy Dodd-Noble, Three trees on an island, 2020

▼ 點擊圖片放大

款式:DD-N(畫背)

油彩 畫布

36 x 48 英吋 (91.4 x 121.9 公分)

2020年作 估價

$5,000 - 7,000 成交價69,850美元(超出估價近9倍) 破個人紀錄 畫家早前個人價格記錄:2023 年創下 29,123美元記錄

2. 阮覃美《塵季》Tammy Nguyen, Dust Season, 2020

▼ 點擊圖片放大

水彩 乙烯基 粉彩 紙本 裱於木板(共四組)

每組:48 x 12 英吋 (121.9 x 30.5 公分)

整體:48 x 51 英吋 (121.9 x 129.5 公分)

2020年作 估價

$20,000 - 30,000 成交價88,900美元(超出估價近2倍) 畫家早前個人價格記錄:2022 年創下 8,820 美元記錄

3.海莉.約瑟斯《開始》Haley Josephs, The Beginning, 2019

▼ 點擊圖片放大



油彩 麻布

71 3/4 x 48 英吋 (182.2 x 121.9 公分)

2019年作 估價

$20,000 - 30,000 成交價44,450美元 (超出估價)破個人紀錄 畫家早前個人價格記錄:2022 年創下 29,500美元記錄

4.亨利.根特遜《環遊世界》Henry Gunderson, Globe Trotter, 2016

▲ 《環遊世界》成交價10,795美元

壓克力 噴漆 畫布

48 x 96 英吋 (121.9 x 243.8 公分)

2016年作 估價

$10,000 - 15,000 成交價10,795美元 (破個人紀錄) 畫家早前個人價格記錄:2020 年創下 1,375美元記錄

5.布蘭登.利奇克《月下暢泳》(Brandon Lipchik, Moon Swim, 2021)

▼ 點擊圖片放大

款識:B Lipchik 2021(畫背)

油彩 壓克力 畫布

47 1/4 x 47 1/4 英吋 (120 x 120 公分)

2021年作 估價

$10,000 - 15,000 成交價35,560美元 (超出估價1倍) 畫家早前個人價格記錄:2022 年創下 27,720美元記錄

6. 陳舒商《他愛我,他不愛我》Susan Chen, He Loves Me, He Loves Me Not, 2022

▼ 點擊圖片放大

油彩 畫布

36 3/8 x 24 英吋 (92.4 x 61 公分)

2022年作 Full Cataloguing 估價

$10,000 - 15,000 成交價35,560美元 (超出估價1倍)破個人紀錄 畫家早前個人價格記錄:2022 年創下 22,680美元記錄

紐約 New Now 負責人 Avery Semjen 表示,「3 月 New Now 的拍賣結果,證明中端市場的持續走強,榮幸能夠提供一系列有益於非營利組織 Foster Pride 的作品,又點名多位畫家 Jean-Michel Basquiat 、 John Chamberlain 、 Jason Boyd Kinsella 及 Emma Webster等。

