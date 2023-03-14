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【品味投資】富藝斯紐約拍賣 一幅畫高估價9倍 最貴300萬元成交

個人增值 20:30 2023/03/14

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藝術的價值難以衡量，名畫拍賣價格經常炒高至天文數字，但中端市場同樣有不少價值珍藏。富藝斯3月8日舉行紐約New Now拍賣一系列畫作，當中就有一幅畫超出十倍成交。紐約 New Now 負責人 Avery Semjen 表示，「 蘇珊·陳 (Susan Chen) 的作品他愛我，他不愛我是該組的亮點之一，以 35,560 美元的價格翻了三倍多，創下了藝術家的新拍賣紀錄。 此次拍賣亦創下 Daisy Dodd Noble 和 Tammy Nguyen 的拍賣紀錄。」即看相關畫作詳情︰

首5大成交畫作︰

1.亞歷斯．卡茨《櫻桃樹垂枝 2》(Alex Katz, Weeping Cherry 2, 2005)

  • 《櫻桃樹垂枝 2》成交價$381,000美元

款式：Alex Katz 05（畫布邊緣）
油彩 麻布
96 1/4 x 48 英吋 (244.5 x 121.9 公分)
2005年作

Full Cataloguing

估價 $250,000 - 350,000 美元

成交價381,000美元(超出估價)

Alex Katz 的Weeping Cherry 2創作於 2005 年，是將古典流派和技術轉化為藝術家標誌性平面風格的典範。卡茨 (Katz) 柔和而充滿活力的繪畫將波普藝術的圖形元素、抽象表現主義的手勢元素和戶外空氣傳統無縫結合，創作出反映他與自然親密關係的作品。

 

2.約翰．張伯倫 《梅花前廳》(John Chamberlain, Anteambulo Quincunx, 1992)

  • 《梅花前廳》成交價$317,500美元

上色鏡 43 x 77 x 59 英吋 (109.2 x 195.6 x 149.9 公分)

1992年作

估價 $400,000 - 600,000美元

成交價317,500美元

「以塗鴉的方式，好像在寫不太認識外語一樣，令寫作像是一種書法練習而不是交流，我就是這樣畫的。我的塗鴉，或者在我的作品中被稱為塗鴉的東西，表達了我對繪畫是如何產生的想法」——約翰·張伯倫

3.祖．布拉利《無題》(Joe Bradley, Untitled, 2017)

  • 《無題》成交價$279,400美元
  • 《無題》成交價$279,400美元

油彩 畫布
75 5/8 x 70 5/8 英吋 (192.1 x 179.4 公分)
2017年作

估價
$250,000 - 350,000 美元

成交價279,400美元

4.艾瑪．韋斯特《奧菲莉亞》(Emma Webster, Ophelia, 2020)

    點擊圖片放大

 

款式："Ophelia" 2020 E. Webster Emma Webster（畫背）
油彩 麻布
66 x 84 1/4 英吋 (167.6 x 214 公分)
2020年作

估價美元 
$50,000 - 70,000 

成交價215,900美元 (超出估價逾2倍)

5.德里克·亞當斯 《風格變化 4》(Derrick Adams, Style Variation 4, 2018)

    點擊圖片放大

紙上丙烯、鉛筆和噴墨打印，帶藝術家畫框 71 x 45 1/8 英寸（180.3 x 114.6 厘米）

2020年作

估價 $ 50,000  -  70,000

成交價215,900美元(超出估價逾2倍)

畫家個人記錄刷新畫作

1.黛絲．多-諾寶《島上三棵樹》Daisy Dodd-Noble, Three trees on an island, 2020

    點擊圖片放大

款式：DD-N（畫背）
油彩 畫布
36 x 48 英吋 (91.4 x 121.9 公分)
2020年作

估價
$5,000 - 7,000 

成交價69,850美元(超出估價近9倍) 破個人紀錄

畫家早前個人價格記錄：2023 年創下 29,123美元記錄 

2. 阮覃美《塵季》Tammy Nguyen, Dust Season, 2020

    點擊圖片放大

水彩 乙烯基 粉彩 紙本 裱於木板（共四組）
每組：48 x 12 英吋 (121.9 x 30.5 公分)
整體：48 x 51 英吋 (121.9 x 129.5 公分)
2020年作

估價
$20,000 - 30,000 

成交價88,900美元(超出估價近2倍)

畫家早前個人價格記錄：2022 年創下 8,820 美元記錄

3.海莉．約瑟斯《開始》Haley Josephs, The Beginning, 2019 

    點擊圖片放大


油彩 麻布
71 3/4 x 48 英吋 (182.2 x 121.9 公分)
2019年作

估價
$20,000 - 30,000 

成交價44,450美元 (超出估價)破個人紀錄

畫家早前個人價格記錄：2022 年創下 29,500美元記錄

4.亨利．根特遜《環遊世界》Henry Gunderson, Globe Trotter, 2016

  • 《環遊世界》成交價10,795美元

壓克力 噴漆 畫布
48 x 96 英吋 (121.9 x 243.8 公分)
2016年作

估價
$10,000 - 15,000 

成交價10,795美元 （破個人紀錄）

畫家早前個人價格記錄：2020 年創下 1,375美元記錄

5.布蘭登．利奇克《月下暢泳》(Brandon Lipchik, Moon Swim, 2021)

    點擊圖片放大

款識：B Lipchik 2021（畫背）
油彩 壓克力 畫布
47 1/4 x 47 1/4 英吋 (120 x 120 公分)
2021年作

估價
$10,000 - 15,000 

成交價35,560美元 (超出估價1倍)

畫家早前個人價格記錄：2022 年創下 27,720美元記錄

6. 陳舒商《他愛我，他不愛我》Susan Chen, He Loves Me, He Loves Me Not, 2022

    點擊圖片放大

油彩 畫布
36 3/8 x 24 英吋 (92.4 x 61 公分)
2022年作

Full Cataloguing

估價
$10,000 - 15,000 

成交價35,560美元 (超出估價1倍)破個人紀錄

畫家早前個人價格記錄：2022 年創下 22,680美元記錄

紐約 New Now 負責人 Avery Semjen 表示，「3 月 New Now 的拍賣結果，證明中端市場的持續走強，榮幸能夠提供一系列有益於非營利組織 Foster Pride 的作品，又點名多位畫家 Jean-Michel Basquiat 、 John Chamberlain 、 Jason Boyd Kinsella 及 Emma Webster等。

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