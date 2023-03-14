中國股市或在第二季末顯著反彈 偏好大眾消費電商及醫藥

中國自重新開放迄今持續為全球及國內經濟帶來好消息，大部分投資者提高了其對中國消費復甦的憧景。年初起，外資亦再度湧入中國股市並創下歷史新高達210億美元，按年增愈兩倍。然而，配置是否能在往後幾個月延續得靠我們對國內消費力有更準確的判斷。而在預期中國經濟第二季末有顯著反彈之下，今年中國股市還有哪些亮眼的入市機會？

高檔消費未必帶來經濟增長動力

高檔消費行業在早前的農曆新年期間受國內旅遊業上升所提振，但值得注意的是這更多是由短期的報復式消費所帶動，其消費復甦前景或被過份高估，長遠而言，未必能為經濟帶來爆發式增長。再者，中國的消費模式與觀念跟西方截然不同，中國居民更多會把錢先存起來而非直接花掉。因此，要令消費成為未來中國經濟的增長動力，關鍵在於提高國內居民的消費信心，而這須待中國政府有更多刺激政策推出所支持。

預計年中反彈 看好電商、醫藥

現時的中國經濟更多是處於溫和修復期，整體經濟反彈的幅度及規模還須在年中有更多相關數據出現後才能評估。但預計顯著反彈會在第二季末或第三季初開始，而當行業估值到位之時，便是下一輪入市的時機。其中，我看好大眾消費，包括一些電商龍頭，由於這是大眾主要的消費渠道，加上最近日益友好的監管環境亦有利內地電商發展，這可能反映在其估值修復和風險偏好上。與此同時，醫藥行業亦將提供不錯的投資機會。疫情凸顯了中國在醫藥方面的優勢，包括成本優勢，造就創新藥的發展。而由於該行業在中美科技創新之爭中相關性較低，未受太大影響，其估值可望修復。

另外，佔國內生產總值一大份額的房地產發展依然受到關注，因為其對穩定消費能起到促進的作用。毫無疑問，中國的相關監管正朝著更有效的方向發展，我亦預期該行業在今年會更趨穩定，雖然其發展未必能回到五、六年前的水平，但至少不至於持續惡化。

中國經濟有望下半年回升

而就中國經濟發展的溢出效應而言，我認為這多會由服務性行業而非消費所帶動，而東南亞地區如泰國或受惠。

整體來說，2023年中國的經濟發展有望在下半年回升，而第二季的相關經濟數據將會為反彈提供有力的支持證據與基礎。投資者可部署在估值到位時入市。預計企業盈利修復若能達到20%-30%時，中國股市或許能有20%的漲幅。

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