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【消費券2023】5000元電子消費券最新優惠／領取詳情 懶人包合集

精明消費 13:07 2023/03/14

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今年公布《財政預算案》再向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士分兩期派發5,000元及半額2,500元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。去年已登記之市民可透過原有的6大電子已登記支付錢包，包括八達通、Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）、WeChat Pay HK、BoC Pay 或 Payme 領取。

市民可於4月16日開始領取第一期的$3000金額，有效期至10月底，而第二期2000元消費券則會在7月16日發放，有效期到1月底。即睇最新消費券優惠、及領取須知。

▶ 5,000元消費券申請資格

於2022年6月13日或之前年滿18歲

香港永久居民或新來港人士

在港居住（在6月13日之前、連續24個月內曾經在香港。不過，廣東或福建計劃、在境外升學或參加勞工處「工作假期」的人士，仍合乎申請資格，可獲半額2,500元消費券，首期會獲發1500元，第二期則1000元。)

【消費券優惠最新消息】

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▶ 善用消費券有辨法

政府不容許市民利用購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳及兌現，有甚麼方法可以善用消費券及安排合理支出?即看下列文章。

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▶ 5,000元消費券適用之範圍及限制

適用範圍:

涵蓋本地零售、餐飲及服務等消費，包括本地商戶的實體及網上店舖。

不適用範圍:

繳付政府及公營機構或公用事業的收費、購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳等，也不可兌現。

 

商場優惠

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商戶優惠

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欄名 : 消費券2023

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