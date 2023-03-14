  • 19°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 09:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

GDP愈高代表人們愈富裕？ 忽略非貨幣活動 無法反映實際福祉

個人增值 08:30 2023/03/14

分享：

分享：

經常能聽到GDP愈高代表經濟愈好的言論，你真的了解GDP嗎？雖然GDP能反映一個國家或地區的經濟發展，也被各國政府用作衡量國力的指標，但是它也存在一定瑕疵，它忽略了非貨幣化的經濟活動，那麽GDP愈高能不能代表人們愈富裕？

什麽是GDP？
GDP全名是「國内生產總值」或「國内生產毛額」，是指一定時期内（一個季度或一年）一個地區的經濟活動中所生產出之全部最終成果（產品和勞務）的市場價值，對衡量一個國家或地區的經濟狀況和發展水平具有相當重要性。

在經濟學上有這樣一條公式，國內生產總值 = 消費+投資+政府支出+（出口-進口）（即GDP = C + I + G +（X – M））。

GDP只要通過三種方式衡量：

  • 產出：所有經濟部門生產的商品和服務的總價值，例如農業、製造業、服務業、能源、建築和政府等。
  • 支出：家庭和政府購買的商品和服務的價值、機械和建築物的投資
  • 收入：產生的收入價值，主要以利潤和工資表示

GDP的瑕疵--忽略非貨幣化活動
GDP不能反映那些有助於經濟發展，但有損環境、個人身心健康等的活動。例如，有企業為了原材料木材而不斷砍伐森林，GDP會上升，但森林已經被破壞，對生態造成不可逆反的危害。又如，延長員工工作時長或延長退休年齡，GDP也會上升，但員工健康狀況可能較差，對企業的忠誠度可能下降，這些非貨幣化的危害活動都不能反映在GDP上。

GDP除了不能反映出這些具有危害性的非貨幣化活動之外，很多非貨幣化的好事也被忽略。例如，隨手撿起路邊垃圾、扶老人家過馬路、照顧年邁的父母等，都不能從GDP上見到，除非付錢給別人幫忙完成這些事情，它才會計入GDP中。因此，有時GDP愈高，增長愈快，並不能完全代表這個國家或這個地區發展有多好。

GDP必須不斷成長嗎？
各個政府和企業都在做各種行為來共同促進GDP的成長，但何曾想過，GDP必須不斷成長才好嗎？成長的定義是一年比一年更好，但好到什麽程度算最好？

我們從小都在追求成長，要長到更高的身高，要考到更高的成績，要賺到更多的錢。但後來會發現，賺更多錢的人不一定過得幸福快樂，兩者沒有必然的正相關性。GDP也是如此，GDP愈高不代表國民過得愈好，沒有必要一直為了追求無止境的成長。

什麽地方要用到GDP？
既然GDP是如此「離地」，為什麼各國及各地方政府都在追求GDP數據？因為整個國家的支出預算如何投放，可能會以GDP為參考，如果這個地區的GDP數比較亮麗，也代表它更能獲分配資金去作進一步發展。一個國家經濟參與主體主要是政府和企業，兩者都需要根據GDP這個數據，對未來短期或長期目標進行設立和調整，根據需要提出合適的政策，促進經濟向好發展。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

投資總是蝕錢？ 可能是你的情緒在作祟
2023/03/13
投資總是蝕錢？ 可能是你的情緒在作祟
【數碼騙局】覺得自己較別人醒目就不會上當？ 解拆三大謬誤 成功避免詐騙
2023/03/10
【數碼騙局】覺得自己較別人醒目就不會上當？ 解拆三大謬誤 成功避免詐騙
錢對你來説是什麽？ 4種常見但不健康的理財心態
2023/03/09
錢對你來説是什麽？ 4種常見但不健康的理財心態
妒忌朋友的奢華生活？ 擺正思維 避免4種金錢謬誤
2023/03/08
妒忌朋友的奢華生活？ 擺正思維 避免4種金錢謬誤
欠債30萬兼失業 一期都還唔到 申請破產就「萬事大吉」？
2023/03/07
欠債30萬兼失業 一期都還唔到 申請破產就「萬事大吉」？
經濟衰退 經濟數據表現 香港經濟日報 財務自由 經濟狀況 產品 經濟 香港 GDP

下一篇文章

什麼是沽空？5條簡單投資小測驗 新手普遍不合格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

月入$22000 每月用一半人工做定期 感覺難增值 如何改變策略？
月入$22000 每月用一半人工做定期 感覺難增值 如何改變策略？
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
什麼是沽空？5條簡單投資小測驗 新手普遍不合格
什麼是沽空？5條簡單投資小測驗 新手普遍不合格
試行4天工作制 生產率維持 員工壓力減少 9成企業想繼續
試行4天工作制 生產率維持 員工壓力減少 9成企業想繼續
滙豐首推海外護照持有人數碼開戶服務　處理時間縮短至10分鐘
滙豐首推海外護照持有人數碼開戶服務　處理時間縮短至10分鐘
投資總是蝕錢？ 可能是你的情緒在作祟
投資總是蝕錢？ 可能是你的情緒在作祟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款