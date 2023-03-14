GDP愈高代表人們愈富裕？ 忽略非貨幣活動 無法反映實際福祉

經常能聽到GDP愈高代表經濟愈好的言論，你真的了解GDP嗎？雖然GDP能反映一個國家或地區的經濟發展，也被各國政府用作衡量國力的指標，但是它也存在一定瑕疵，它忽略了非貨幣化的經濟活動，那麽GDP愈高能不能代表人們愈富裕？



什麽是GDP？

GDP全名是「國内生產總值」或「國内生產毛額」，是指一定時期内（一個季度或一年）一個地區的經濟活動中所生產出之全部最終成果（產品和勞務）的市場價值，對衡量一個國家或地區的經濟狀況和發展水平具有相當重要性。



在經濟學上有這樣一條公式，國內生產總值 = 消費+投資+政府支出+（出口-進口）（即GDP = C + I + G +（X – M））。



GDP只要通過三種方式衡量：

產出：所有經濟部門生產的商品和服務的總價值，例如農業、製造業、服務業、能源、建築和政府等。

支出：家庭和政府購買的商品和服務的價值、機械和建築物的投資

收入：產生的收入價值，主要以利潤和工資表示

GDP的瑕疵--忽略非貨幣化活動

GDP不能反映那些有助於經濟發展，但有損環境、個人身心健康等的活動。例如，有企業為了原材料木材而不斷砍伐森林，GDP會上升，但森林已經被破壞，對生態造成不可逆反的危害。又如，延長員工工作時長或延長退休年齡，GDP也會上升，但員工健康狀況可能較差，對企業的忠誠度可能下降，這些非貨幣化的危害活動都不能反映在GDP上。



GDP除了不能反映出這些具有危害性的非貨幣化活動之外，很多非貨幣化的好事也被忽略。例如，隨手撿起路邊垃圾、扶老人家過馬路、照顧年邁的父母等，都不能從GDP上見到，除非付錢給別人幫忙完成這些事情，它才會計入GDP中。因此，有時GDP愈高，增長愈快，並不能完全代表這個國家或這個地區發展有多好。



GDP必須不斷成長嗎？

各個政府和企業都在做各種行為來共同促進GDP的成長，但何曾想過，GDP必須不斷成長才好嗎？成長的定義是一年比一年更好，但好到什麽程度算最好？



我們從小都在追求成長，要長到更高的身高，要考到更高的成績，要賺到更多的錢。但後來會發現，賺更多錢的人不一定過得幸福快樂，兩者沒有必然的正相關性。GDP也是如此，GDP愈高不代表國民過得愈好，沒有必要一直為了追求無止境的成長。



什麽地方要用到GDP？

既然GDP是如此「離地」，為什麼各國及各地方政府都在追求GDP數據？因為整個國家的支出預算如何投放，可能會以GDP為參考，如果這個地區的GDP數比較亮麗，也代表它更能獲分配資金去作進一步發展。一個國家經濟參與主體主要是政府和企業，兩者都需要根據GDP這個數據，對未來短期或長期目標進行設立和調整，根據需要提出合適的政策，促進經濟向好發展。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經