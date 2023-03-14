【SIVB倒閉】銀行存款等於零？香港存款保障50萬元夠唔夠？外國平均有90萬

自2008年金融海嘯以後，美國再度出現大型銀行「爆煲」事件。矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）（美：SIVB）因為流動性不足和資不抵債而陷入財務危機，觸發市場恐慌情緒及擠堤，最終於48小時內「閃電式」倒閉，更被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。

香港銀行有50萬存款保障 正進行檢討

銀行倒閉，銀行存款等於零？其實並不是，香港於2006年推出存款保障計劃，每位存户於每間成員銀行的存款保障總額上限為50萬元，如果存款人把存款分別存放於不同銀行，則會得到更多保障。然而這50萬元保障額，不但遠低於SVB的25萬美元，也較英國和歐洲聯盟的有關上限約91萬港元為低。

在近年波動的市況下，不少投資者傾向增持現金「避險」。立法會財經事務委員會於去年底的會議上，也曾就上調存款保障金額事宜進行討論。金管局副總裁阮國恒當時透露，由於距離存款保障委員會上一次檢討，已是大概10年前，目前正「密鑼緊鼓」進行檢討，將視乎一籃子因素和市場發展，目標於今年上半年提出檢討方案。

學者︰倘存戶欠信心 資金會外流

金管局當時表示，國際存保標準是以保障額上限可以覆蓋多少客户作為標準，有關比例幅度差異甚大，但一般是以90%覆蓋率作為參考標準。以香港保障額上限50萬元為例，目前可保障約88%至89%銀行客户存款。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波今日回應本網查詢時指出，香港會否上調保障額上限，取決於該金額的覆蓋範圍、調整所衍生的相關費用、市民對存款保障計劃的信心等等。他續表示，若果存款保障不能保持市民的信心，資金便會出現外流，導致香港的銀行系統沒有足夠的資金用於融資，例如借貸、IPO、投資等等。

矽谷銀行到底發生了什麼事

總部位於美國加利福尼亞州聖克拉拉的SVB，是當地一家大型商業銀行，旗下客戶不乏科技公司及初創。由於破產事出突然，不少客戶的存款也來不及取出。綜合外電報道，包括召車軟件Lyft（美：LYFT）前高層Dor Levi在內的十幾名科技投資人，於當地時間上周五（10日）前往矽谷銀行曼哈頓分行試圖提款，惟最終需要請警方到場處理。

雖然SVB為客戶設立存款保障，惟金額僅25萬美元（約195萬港元），對一眾商業客戶而言金額絕不高。提供健康服務的波士頓企業FarmboxRx行政總裁Ashley Tyrner表示，自己在SVB的存款高達1000萬美元（約7800萬港元），她更一直致電予銀行，直呼：「這是我人生中最糟的18個小時。」

存戶成驚弓之鳥

SVB的倒閉風波，更牽連至第一共和銀行（First Republic Bank）。有市場傳聞指，FDIC最快今天接管該行。消息傳出後，不少客戶昨天（12日）一早就在第一共和銀行部分分行外排隊，希望該行在今天開門時，便馬上提款。

今次爆煲事件的後續如何，則視乎市場未來發展，例如會否有「白武士」出手求援。滙控（00005）便於周一（13日）出手，宣布以作價1英鎊（約9.48港元），收購矽谷銀行英國分行（SVB UK），交易即日完成。這意味矽谷銀行英國分行的客戶，已經得到滙豐的保障，免除矽谷銀行清盤所帶來的影響。

隨SVB爆煲之際，有網民就對銀行存在的必要性進行討論。有人認為：

銀行跟本（根本）係上世紀產物 係時候要淘汰

客人存款 9成比銀行拎左出去借比人 賺錢

仲狼死過ftx

對於未來銀行的發展，美國兩位經濟研究學者表示，在數字時代下，人們不僅失去對銀行業的控制，銀行更失去存在的原由。儘管如此，銀行業仍然繼續主導金融系統，認為結束銀行業存有較大的難度，當中包括需要重新定義公共部門在組織貨幣和信貸中的作用，重建有效的金融系統。

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