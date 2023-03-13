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【SIVB】矽谷銀行倒閉震驚全球　香港擬研上調存款保障　銀行尚有存在意義？

理財資訊 20:30 2023/03/13

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自2008年金融海嘯以後，美國再度出現大型銀行「爆煲」事件。矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）（美：SIVB）因為流動性不足和資不抵債而陷入財務危機，觸發市場恐慌情緒及擠堤，最終於48小時內「閃電式」倒閉，更被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。

儘管市場傳出多位「白武士」欲提出收購SVB以伸出援手，截至目前為止，僅滙控 （00005） 於今午宣布作價1英鎊（約9.48港元），收購矽谷銀行英國分行（SVB UK），交易即日完成。這意味矽谷銀行英國分行的客戶，已經得到滙豐的保障，免除矽谷銀行清盤所帶來的影響。

客戶湧分行試圖提款
總部位於美國加利福尼亞州聖克拉拉的SVB，是當地一家大型商業銀行，旗下客戶不乏科技公司及初創。由於破產事出突然，不少客戶的存款也來不及取出。綜合外電報道，包括召車軟件Lyft（美：LYFT）前高層Dor Levi在內的十幾名科技投資人，於當地時間上周五（10日）前往矽谷銀行曼哈頓分行試圖提款，惟最終需要請警方到場處理。

雖然SVB為客戶設立存款保障，惟金額僅25萬美元（約195萬港元），對一眾商業客戶而言金額絕不高。提供健康服務的波士頓企業FarmboxRx行政總裁Ashley Tyrner表示，自己在SVB的存款高達1000萬美元（約7800萬港元），她更一直致電予銀行，直呼：「這是我人生中最糟的18個小時。」

存戶成驚弓之鳥
SVB的倒閉風波，更牽連至第一共和銀行（First Republic Bank）。有市場傳聞指，FDIC最快今天接管該行。消息傳出後，不少客戶昨天（12日）一早就在第一共和銀行部分分行外排隊，希望該行在今天開門時，便馬上提款。

今次爆煲事件的後續如何，則視乎市場未來發展，例如會否有「白武士」出手求援，暫時尚未有定案。倘若香港有銀行不幸破產倒閉，投資者又如何是好？

香港銀行有50萬存款保障  正進行檢討
事實上，香港於2006年推出存款保障計劃，為每名存款人提供最多50萬元上限的存款保障。假如存保計劃的成員銀行倒閉，無論個人或公司存戶、擁有多少個存款戶口，都只能得到最多50萬元的補償。根據存保會網站指出，除已獲豁免的銀行外，所有持牌銀行均屬存保計劃成員。截至2017年1月1日，獲豁免的銀行包括德國商業銀行、德意志銀行和裕信（德國）銀行股份有限公司。

在近年波動的市況下，不少投資者傾向增持現金「避險」。立法會財經事務委員會於去年底的會議上，也曾就上調存款保障金額事宜進行討論。金管局副總裁阮國恒當時透過，由於距離存款保障委員會上一次檢討，已是大概10年前，目前正「密鑼緊鼓」進行檢討，將視乎一籃子因素和市場發展，目標於今年上半年提出方案與公眾交代。

隨SVB爆煲之際，有網民就對銀行存在的必要性進行討論。有人認為：

銀行跟本（根本）係上世紀產物 係時候要淘汰

客人存款 9成比銀行拎左出去借比人 賺錢
仲狼死過ftx

對於未來銀行的發展，美國兩位經濟研究學者表示，在數字時代下，人們不僅失去對銀行業的控制，銀行更失去存在的原由。儘管如此，銀行業仍然繼續主導金融系統，認為結束銀行業存有較大的難度，當中包括需要重新定義公共部門在組織貨幣和信貸中的作用，重建有效的金融系統。

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欄名 : 理財學堂

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