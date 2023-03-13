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「斜槓」也要好好管理強積金 三齣短片介紹不同電子工具

博客 15:48 2023/03/13

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近年很多年青人都不滿足於只打一份工，因而投身「斜槓族」(Slashie)，一展多元化的才華之餘，更可以接觸不同範疇的工作。在享受彈性工作平衡生活同時，他們亦應及早準備退休規劃。積金局早前邀請近年投身成為人氣「斜槓族」的藝人余德丞(Dickson)，拍攝一輯以「斜槓族」為對象的宣傳短片，鼓勵他們好好管理自己的強積金，及早為未來退休生活做好準備。

短片中Dickson化身為擁有多重職業身分的「斜槓族」，穿梭不同場景，帶出「斜槓族」生活雖然多姿多彩，但同樣需要好好管理強積金。短片亦介紹不同的電子工具，讓計劃成員更有效率地管理強積金投資。

    點擊圖片放大

《退休儲備自己Plan》
Dickson在短片中教「斜槓族」如何主導自己的退休保障儲蓄計劃，更介紹了積金局的「樂享退休GPS 」流動應用程式，助計劃成員計算退休所需、訂立儲蓄目標兼妥善管理日常開支，逐步實現退休目標。

《積金實務自己Plan》
另外短片亦提醒「斜槓族」開立自僱人士強積金帳戶，揀選合適自己投資目標的受託人及計劃，並向受託人申報入息來計算強積金供款額。除了可揀選受託人及計劃，他們更可自由地揀選按月或按年供款。在強積金投資上，一樣可以由自己做主導。

《分散投資自己Plan》
「斜槓族」在管理強積金投資組合內資產分配比例時，可按照個人承受風險能力來選擇。年青人投資期較長，可揀選較進取的基金，其後按人生不同階段調整組合，以平衡風險與回報。至於如何揀選投資組合，該短片就推薦了「強積金基金平台」，助計劃成員查閱強積金基金資訊，以及比較基金管理費和投資表現等。

這個系列的三齣短片已在上個月推出，立即到YouTube 「積金Channel」「滾續達人」Facebook專頁「職場meme」Instagram專頁觀賞影片！

 

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撰文 : 積金局對外事務部

欄名 : 積金為未來

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