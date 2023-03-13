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滙豐首推海外護照持有人數碼開戶服務　處理時間縮短至10分鐘

個人增值 14:37 2023/03/13

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隨香港正式通關且踏上復常之路，不少外國企業或投資者相繼部署來港發展，對銀行戶口有一定需求。滙豐銀行今天宣布，推出海外護照持有人數碼開戶服務，個人客戶可憑海外護照，透過流動裝置遙距申請開立香港銀行戶口，全程少於10分鐘，亦能夠即時設定流動理財，或可於抵港前收到提款卡。

滙豐指出，此服務適用於18至64歲，持有澳洲、比利時、加拿大、印度、愛爾蘭、意大利、澤西島、墨西哥、菲律賓、新加坡、南非、英國、美國、越南或台灣簽發的護照，並居於澳洲、加拿大、 香港、澳門、新加坡、英國或美國的客戶。

【移民喜訊】港人移居海外財務轉移簡化 申請信用卡 可用香港信用額審批

在今次服務推出以前，非香港身份證持有人如欲開立香港銀行戶口，必須親臨滙豐的香港或海外分行辦理。海外的申請或需時兩週處理。滙豐稱，希望為向計劃移居香港或對本港銀行服務有需求的海外客戶提供更好支援。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務國際客戶及卓越理財策劃主管吳詠儀表示，這項服務反映 滙豐繼續利用科技提升流動理財服務，亦體現滙豐全力支持香港透過吸引世界各地的人才和投資者，發展成為領先全球的國際城市。

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

 

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欄名 : 生活理財

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