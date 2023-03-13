亞洲唯一90歲經典老爺車重現　過千萬賓利Blower復刻版

▲ 香港賓利錦龍成功認購了全球僅得 12 部的 Blower 延續版，亦是全亞洲唯一一部，車價高達150萬英鎊（約1,396萬港元），非常珍貴。

每次於車界講起「限量」，矜貴度已毋庸置疑，加上有英國豪華車廠賓利（Bentley）的名牌加持，車價有幾不菲，相信大家已有約莫概念吧！

賓利最近交付全亞洲僅得香港一部的Bentley Blower延續版原型車，予香港代理賓利錦龍，由Mulliner部門以人手打造出近2,000件獨立設計的部件，並耗時約4萬小時，完美復刻出1930年的Blower No.9傳奇賽車，獨一無二，車價更高達150萬英鎊（約1,395萬），全球更僅得12部彌足珍貴。

▲ 香港賓利錦龍成功認購了全球僅得 12 部的 Blower 延續版，亦是全亞洲唯一一部，車價高達150萬英鎊（約1,396萬港元），非常珍貴。

▲ 車頭一對 Sharp 醒大燈，由 Vintage Headlamp Restoration 的父子檔打造，以銀器製作工藝及復刻車輛大燈技藝聞名於世。

賓利於2020年9月宣布，會利用現代高科技技術，限量重新製造於上世紀初叱吒賽車界的Bentley Blower，全球僅得12部，除了以人手打造出當年相同的規格外，亦會盡量還原車身每個部分的零件，例如4.5公升引擎等。消息一出，就算這款限量古董賽車身價有多高，也引來全球賓利迷爭相認購，火速名花有主。而香港亦不執輸，代理賓利錦龍的其中一位VIP就成功認購一部，亦是全亞洲唯一，非常厲害。

最近這架「亞一」真身終登陸香港，並舉行新車發布會，由車廠個性化定製部門Mulliner特別項目負責人Ben Linder等人，親身將這架名貴古董賽車交付賓利錦龍。賓利錦龍所訂製的是Blower 9號車，為了向賓利小子（Bentley Boys）的重要成員Tim Birkin爵士所駕駛的傳奇賽車Blower No.9致敬。

▲ 賓利錦龍所定製的 Blower 9 號車，是向賓利小子中的 Tim Birkin 爵士所駕駛的傳奇賽車 Blower No. 9 致敬。（黑白圖片）

▲ Mulliner 團隊參考當年 Blower 的內外設計原圖，以人手打造出近 2,000 個零件，並花了約 4 萬小時製作。

向傳奇賽車致敬

所謂賓利小子，其實是對1920年代英國一班熱愛賓利汽車的富二代總稱，他們愛追求冒險，熱衷賽車，並會參加如勒芒24小時拉力賽等多項車壇中的傳奇比賽。而Tim Birkin爵士是賓利小子中重要一員，於1920年年代末時，他主導打造4架賓利Blower傳奇賽車，並以它征戰賽場。在1930年的波城法國大獎賽上，就以Blower賽車勇奪第二名。

這次賓利Blower延續版就以車隊中的2號賽車為藍本，Mulliner團隊會深入分析製造Blower賽車時所要參照的原始設計圖樣與手稿，以及不同製造階段中的存檔照片。團隊更將2號Blower賽車「拆骨」，為車架及零件進行精確的鐳射掃瞄，再按得出的資料設計出1,846項零件，並以純手工方式重新製造出這12架Blower原型車，可見工序是非常繁複。

▲ 儀錶板上的復刻也非常講究，如軚盤上的選桿，重現老爺車的那份古典味道。

▲ 儀錶板上的復刻也非常講究，如軚盤上的選桿，重現老爺車的那份古典味道。

▲ 整體車身也忠於原著，採用亮黑設計，搭配 Bridge of Weir 牛血紅色真皮內飾座椅，內裏填充了共約 10 公斤的天然馬毛。

集頂級工匠心血

而賓利錦龍所訂製的Blower延續版原型車，也雲集了不少頂級工匠的心血，他們不少是來自英國多間歷史悠久的老爺車零件供應商。如車身採用了專屬的Blower墨綠色，搭配源自Bridge of Weir皮革公司的牛血紅色（Oxblood）真皮內飾。底盤則由擁有約200年歷史的Israel Newton & Sons專家，選用厚鋼板以手工成形，再以熱鉚接工藝打造。

部件方面，著名的Vintage Car Radiator公司就重現了Blower一些關鍵的部件，包括採用鏡面拋光工藝打造的銀鎳合金散熱器外殼，以及利用鋼及銅為材料並以手工鍛造的油箱。彈簧片及螺栓則由Jones Springs的專業工匠所完成，這間店前身為間鐵匠舖，有近75年的歷史。

▲ 底盤由有約 200 年歷史的 Israel Newton & Sons 負責，以厚鋼板手工成形加上熱鉚接工藝打造。

而Blower標誌性的大燈，就交由父子檔組成的Vintage Headlamp Restoration，這間店憑藉銀器製作工藝及車輛大燈復刻技藝而聞名於世。到最後階段就由Mulliner團隊接手，車身定製專家會完成車輛木工製作，包括以約25米寬的甄選材質包裹車身，再同步進行車身的手工修整工作。

保留標誌性引擎

Blower延續版所搭載的引擎，同樣是賓利最具標誌性的。這副享負盛名的4½升引擎，保留了當年的原始設計理念，由業內多位專家合力打造，最矚目是由Amherst Villiers全新製造的羅茨式增壓器，具備上世紀70年代運動跑車引擎上備受讚譽的多項創新特質，例如鋁質活塞、頂置凸輪軸、每缸4氣門及雙火花塞等，精準復刻了Tim Birkin爵士的Blower經典賽車引擎。

▲ 保留了原始設計的4½升引擎，搭載全新製作的羅茨式增壓器，還原度極高。

▲ 墨綠色的工具袋裏的架撑包羅萬有，且非常有型。

雖說是復刻版原型車，但Blower延續版其實是可以在路面行駛的，但礙於不符合本港廢氣條例，不能登記出牌。據廠方提供的數字，Blower延續版經過長時間的實際道路測試，每次測試的持續時間及車速逐步增加，包括總計35,000公里的真實道路行駛及總計8,000公里的賽道行駛，可見這架「新老爺車」的功能性及耐久性。

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