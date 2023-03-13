  • 20°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 14:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞洲唯一90歲經典老爺車重現　過千萬賓利Blower復刻版

博客 13:17 2023/03/13

分享：

分享：

香港賓利錦龍成功認購了全球僅得 12 部的 Blower 延續版，亦是全亞洲唯一一部，車價高達150萬英鎊（約1,396萬港元），非常珍貴。

每次於車界講起「限量」，矜貴度已毋庸置疑，加上有英國豪華車廠賓利（Bentley）的名牌加持，車價有幾不菲，相信大家已有約莫概念吧！

賓利最近交付全亞洲僅得香港一部的Bentley Blower延續版原型車，予香港代理賓利錦龍，由Mulliner部門以人手打造出近2,000件獨立設計的部件，並耗時約4萬小時，完美復刻出1930年的Blower No.9傳奇賽車，獨一無二，車價更高達150萬英鎊（約1,395萬），全球更僅得12部彌足珍貴。

香港賓利錦龍成功認購了全球僅得 12 部的 Blower 延續版，亦是全亞洲唯一一部，車價高達150萬英鎊（約1,396萬港元），非常珍貴。

車頭一對 Sharp 醒大燈，由 Vintage Headlamp Restoration 的父子檔打造，以銀器製作工藝及復刻車輛大燈技藝聞名於世。

賓利於2020年9月宣布，會利用現代高科技技術，限量重新製造於上世紀初叱吒賽車界的Bentley Blower，全球僅得12部，除了以人手打造出當年相同的規格外，亦會盡量還原車身每個部分的零件，例如4.5公升引擎等。消息一出，就算這款限量古董賽車身價有多高，也引來全球賓利迷爭相認購，火速名花有主。而香港亦不執輸，代理賓利錦龍的其中一位VIP就成功認購一部，亦是全亞洲唯一，非常厲害。

最近這架「亞一」真身終登陸香港，並舉行新車發布會，由車廠個性化定製部門Mulliner特別項目負責人Ben Linder等人，親身將這架名貴古董賽車交付賓利錦龍。賓利錦龍所訂製的是Blower 9號車，為了向賓利小子（Bentley Boys）的重要成員Tim Birkin爵士所駕駛的傳奇賽車Blower No.9致敬。

賓利錦龍所定製的 Blower 9 號車，是向賓利小子中的 Tim Birkin 爵士所駕駛的傳奇賽車 Blower No. 9 致敬。（黑白圖片）

Mulliner 團隊參考當年 Blower 的內外設計原圖，以人手打造出近 2,000 個零件，並花了約 4 萬小時製作。

向傳奇賽車致敬

所謂賓利小子，其實是對1920年代英國一班熱愛賓利汽車的富二代總稱，他們愛追求冒險，熱衷賽車，並會參加如勒芒24小時拉力賽等多項車壇中的傳奇比賽。而Tim Birkin爵士是賓利小子中重要一員，於1920年年代末時，他主導打造4架賓利Blower傳奇賽車，並以它征戰賽場。在1930年的波城法國大獎賽上，就以Blower賽車勇奪第二名。

這次賓利Blower延續版就以車隊中的2號賽車為藍本，Mulliner團隊會深入分析製造Blower賽車時所要參照的原始設計圖樣與手稿，以及不同製造階段中的存檔照片。團隊更將2號Blower賽車「拆骨」，為車架及零件進行精確的鐳射掃瞄，再按得出的資料設計出1,846項零件，並以純手工方式重新製造出這12架Blower原型車，可見工序是非常繁複。

儀錶板上的復刻也非常講究，如軚盤上的選桿，重現老爺車的那份古典味道。

儀錶板上的復刻也非常講究，如軚盤上的選桿，重現老爺車的那份古典味道。

整體車身也忠於原著，採用亮黑設計，搭配 Bridge of Weir 牛血紅色真皮內飾座椅，內裏填充了共約 10 公斤的天然馬毛。

集頂級工匠心血

而賓利錦龍所訂製的Blower延續版原型車，也雲集了不少頂級工匠的心血，他們不少是來自英國多間歷史悠久的老爺車零件供應商。如車身採用了專屬的Blower墨綠色，搭配源自Bridge of Weir皮革公司的牛血紅色（Oxblood）真皮內飾。底盤則由擁有約200年歷史的Israel Newton & Sons專家，選用厚鋼板以手工成形，再以熱鉚接工藝打造。

部件方面，著名的Vintage Car Radiator公司就重現了Blower一些關鍵的部件，包括採用鏡面拋光工藝打造的銀鎳合金散熱器外殼，以及利用鋼及銅為材料並以手工鍛造的油箱。彈簧片及螺栓則由Jones Springs的專業工匠所完成，這間店前身為間鐵匠舖，有近75年的歷史。

底盤由有約 200 年歷史的 Israel Newton & Sons 負責，以厚鋼板手工成形加上熱鉚接工藝打造。

而Blower標誌性的大燈，就交由父子檔組成的Vintage Headlamp Restoration，這間店憑藉銀器製作工藝及車輛大燈復刻技藝而聞名於世。到最後階段就由Mulliner團隊接手，車身定製專家會完成車輛木工製作，包括以約25米寬的甄選材質包裹車身，再同步進行車身的手工修整工作。

保留標誌性引擎

Blower延續版所搭載的引擎，同樣是賓利最具標誌性的。這副享負盛名的4½升引擎，保留了當年的原始設計理念，由業內多位專家合力打造，最矚目是由Amherst Villiers全新製造的羅茨式增壓器，具備上世紀70年代運動跑車引擎上備受讚譽的多項創新特質，例如鋁質活塞、頂置凸輪軸、每缸4氣門及雙火花塞等，精準復刻了Tim Birkin爵士的Blower經典賽車引擎。

保留了原始設計的4½升引擎，搭載全新製作的羅茨式增壓器，還原度極高。

墨綠色的工具袋裏的架撑包羅萬有，且非常有型。

雖說是復刻版原型車，但Blower延續版其實是可以在路面行駛的，但礙於不符合本港廢氣條例，不能登記出牌。據廠方提供的數字，Blower延續版經過長時間的實際道路測試，每次測試的持續時間及車速逐步增加，包括總計35,000公里的真實道路行駛及總計8,000公里的賽道行駛，可見這架「新老爺車」的功能性及耐久性。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？
開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃依情

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

Bentley首款混能車登場　367萬Bentayga Hybrid
2021/11/09
Bentley首款混能車登場　367萬Bentayga Hybrid
賓利首部Flying Spur Hybrid　436萬Odyssean限定版 搶先攻港
2022/09/26
賓利首部Flying Spur Hybrid　436萬Odyssean限定版 搶先攻港
435.8萬賓利Bentayga長軸距版　首創自動溫感航空座椅
2022/12/30
435.8萬賓利Bentayga長軸距版　首創自動溫感航空座椅

你可能感興趣

Bentley首款混能車登場　367萬Bentayga Hybrid
12:36 2021/11/09
Bentley首款混能車登場　367萬Bentayga Hybrid
賓利首部Flying Spur Hybrid　436萬Odyssean限定版 搶先攻港
12:44 2022/09/26
賓利首部Flying Spur Hybrid　436萬Odyssean限定版 搶先攻港
435.8萬賓利Bentayga長軸距版　首創自動溫感航空座椅
15:49 2022/12/30
435.8萬賓利Bentayga長軸距版　首創自動溫感航空座椅

最新專欄文章 更多

探遊The Stellar Odyssey展覽首站　Jaeger‑LeCoultre接力推 Rendez-Vous系列
今日
探遊The Stellar Odyssey展覽首站　Jaeger‑LeCoultre接力推 Rendez-Vous系列
【邪教害人】Netflix《以神之名：信仰的背叛》　揭韓國四大邪教惡行撕破震撼真相
2023/03/10
【邪教害人】Netflix《以神之名：信仰的背叛》　揭韓國四大邪教惡行撕破震撼真相
日本時裝大師Yohji Yamamoto首度夥拍溥儀眼鏡　獨家系列眼鏡暗藏Y字玄機
2023/03/10
日本時裝大師Yohji Yamamoto首度夥拍溥儀眼鏡　獨家系列眼鏡暗藏Y字玄機
「氫」身上陣　BMW iX5 Hydrogen
2023/03/08
「氫」身上陣　BMW iX5 Hydrogen
【Netflix電影】《原本以為只是手機掉了》警世味濃　從跌電話發展至殺身之禍
2023/03/02
【Netflix電影】《原本以為只是手機掉了》警世味濃　從跌電話發展至殺身之禍
賓利 汽車 賽車 設計 香港 亞洲

下一篇文章

探遊The Stellar Odyssey展覽首站　Jaeger‑LeCoultre接力推 Rendez-Vous系列
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

年過30歲有20萬積蓄 月入2萬計劃結婚 應先投資還是買樓？
年過30歲有20萬積蓄 月入2萬計劃結婚 應先投資還是買樓？
夫婦兩年後全退休 想每年6次旅行 10年後才有長糧 專家籲先賣一層樓
夫婦兩年後全退休 想每年6次旅行 10年後才有長糧 專家籲先賣一層樓
日本時裝大師Yohji Yamamoto首度夥拍溥儀眼鏡　獨家系列眼鏡暗藏Y字玄機
日本時裝大師Yohji Yamamoto首度夥拍溥儀眼鏡　獨家系列眼鏡暗藏Y字玄機
【消費券2023】前哨戰已經開打 商戶如何追上內地無現金文化？
【消費券2023】前哨戰已經開打 商戶如何追上內地無現金文化？
【邪教害人】Netflix《以神之名：信仰的背叛》　揭韓國四大邪教惡行撕破震撼真相
【邪教害人】Netflix《以神之名：信仰的背叛》　揭韓國四大邪教惡行撕破震撼真相
疫後供應鏈回流對投資者有何啟示？ 4大回流受惠行業及地區
疫後供應鏈回流對投資者有何啟示？ 4大回流受惠行業及地區
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款