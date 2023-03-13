  • 20°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

試行4天工作制 生產率維持 員工壓力減少 9成企業想繼續

個人增值 14:05 2023/03/13

分享：

分享：

多年來，人們一直在探討能否改變傳統工作模式，不必每週上五天班、工作40個小時。新冠疫情期間令大家接觸遠程辦公模式，如今，無論是僱主還是政策制定者都在研究一個問題，減少每週工作天數能否在維持生產效率下，提升員工的幸福感與忠誠度？

員工離職率、缺勤率均降低
英國在去年進行了全球規模最大的每週四天工作制試驗，參加試驗的61家英國企業涵蓋了銀行、快餐廳、營銷機構等行業，它們為2,900名員工提供了每週一天的帶薪假期，看看他們是否可以在工作時間減少的情況下，以更高的效率完成同樣的工作量。《華爾街日報》引述研究結果顯示，參與研究的企業生產率基本未受影響，其員工離職率和缺勤率都降低了。另外，九成以上的參與企業表示，它們將繼續試行四天工作制，有18家企業打算把這一制度固定下來。

該研究由非牟利組織4 Day Work Global聯同智庫組織Autonomy、劍橋大學及美國波士頓學院籌劃，研究時間是2022年6月至12月。該研究的首席研究員兼波士頓學院經濟學家及社會學家Juliet Schor説道，起初，對許多僱主來說，這只是為了緩解疫情帶來的職場倦怠。如今對很多企業而言，這已更多地成為一個涉及員工留存率與招聘的問題。

49%企業表示生產率提高
研究顯示，在實行4天工作制下，企業生產率並沒有下降。按照從0-10的標準（0分最低，10分最高），僱主對他們過去六個月中的生產率和績效打出了7.5分的平均分。一項在試驗進行到一半時所做的調查顯示，46%的企業稱，他們的生產率與從前大致相當，34%的企業表示略有提高，另有15%的企業表示有顯著提高。

同時，員工覺得在此模式下工作壓力更少，有益於身心健康。研究顯示，39%的員工說，與試驗項目開始前相比，他們的壓力變小了，約50%的員工表示，他們感受到的壓力較以往沒有變化。近一半的人注意到，他們在心理健康方面有了改善，37%的人感覺到自己的身體比以前更健康了。

雖然這種模式效率更高，但要想普及這種模式，仍面臨著諸多障礙。已試行四天工作制的大多是一些規模較小的僱主，許多較大的企業還未接受這一理念。此外，在一些試行四天工作制的企業中，有些員工彙報稱，他們難以在四天時間裡完成所有工作。

少開會 多做事 提升效率
將工作時間壓縮成四天，不一定會增加工作强度，適度調整工作安排，也能事半功倍。《華爾街日報》引述參與研究的數字營銷機構Trio Media的CEO Claire Daniels説道，她之所以參加這項試驗，是想看看如果把一周當中的工作時間安排得更加有效，是否會提升企業生產率。正式開始前，她和員工追蹤並分析了以往工作日期間的各種安排，進而得出結論：其中20%的時間都浪費在了不必要的會議、商務差旅以及其他效率低下的事情上。 

該公司的4天工作制安排是按照周一到周四或是周二到周五的排班，把員工錯開安排，同時為每名員工挑選一位隊友，以便在他們休息那天可以臨時頂替他們。Daniels説道，這種模式下，她和員工們不再像以往那樣，每天都要召開馬拉松似的團隊會議。如果是有客戶參加且涉及多項展示內容的耗時較長的會議，員工可以在會議進行到與自己有關的部分加入，然後再離開，這取決於他們到場的必要性有多大。Daniels續説道，總體而言，生產率並沒有變化，或者說略有提高，公司收入較上年同期增長了47%。在做出永久性改變之前，她想再試驗6個月，但覺得不會重回每周上五天班的傳統模式了。

職場路漫漫 想「中場休息」 做好5項準備 裸辭不怕財務問題

【職場趨勢】職場漸吹棒「員工至上」文化？ 8大要訣創造令僱員想留低的工作環境

【職場趨勢】逾6成人願減薪以改善工作生活平衡 躺平、安靜辭職文化席捲全球？！

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

 

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

大灣區遊客來港 人均消費逾3.6萬人民幣 其中一樣佔近半開支
2023/03/10
大灣區遊客來港 人均消費逾3.6萬人民幣 其中一樣佔近半開支
飲酒致欠債17萬 長期只還min pay 信貸記錄可以刪除嗎？
2023/03/09
飲酒致欠債17萬 長期只還min pay 信貸記錄可以刪除嗎？
創業遇到經濟衰退 如何打「攻防戰」？ 千萬別削營銷支出 3招帶領企業逆市向好
2023/03/09
創業遇到經濟衰退 如何打「攻防戰」？ 千萬別削營銷支出 3招帶領企業逆市向好
全球男女薪酬平均差距14% 消除差距竟然要至少50年？
2023/03/08
全球男女薪酬平均差距14% 消除差距竟然要至少50年？
應付突發開支 25%美國人依賴信用卡 68%缺乏緊急儲備 難應付一個月開支
2023/03/07
應付突發開支 25%美國人依賴信用卡 68%缺乏緊急儲備 難應付一個月開支
全職 職位招聘 職涯規劃 職場貼士 職場活動 職場技能 職場文化 財務自由 疫情 壓力

上一篇文章

滙豐首推海外護照持有人數碼開戶服務　處理時間縮短至10分鐘

下一篇文章

短期急需現金周轉　最長60天自由現金流邊間有？現金透支 VS 現金套現 你分得清？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北上開戶】邊間銀行可在港遙距開戶？ 内地銀行戶口種類如何區別、需準備的申請資料
【北上開戶】邊間銀行可在港遙距開戶？ 内地銀行戶口種類如何區別、需準備的申請資料
投資總是蝕錢？ 可能是你的情緒在作祟
投資總是蝕錢？ 可能是你的情緒在作祟
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【跑贏美股】勞力士等瑞士錶平均按年升20% 5年間升值速度快標指兩倍
【跑贏美股】勞力士等瑞士錶平均按年升20% 5年間升值速度快標指兩倍
【出糧戶口】8間銀行優惠比較 $1000現金回贈 5厘額外存款息
【出糧戶口】8間銀行優惠比較 $1000現金回贈 5厘額外存款息
月入$22000 每月用一半人工做定期 感覺難增值 如何改變策略？
月入$22000 每月用一半人工做定期 感覺難增值 如何改變策略？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款