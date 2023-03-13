試行4天工作制 生產率維持 員工壓力減少 9成企業想繼續

多年來，人們一直在探討能否改變傳統工作模式，不必每週上五天班、工作40個小時。新冠疫情期間令大家接觸遠程辦公模式，如今，無論是僱主還是政策制定者都在研究一個問題，減少每週工作天數能否在維持生產效率下，提升員工的幸福感與忠誠度？

員工離職率、缺勤率均降低

英國在去年進行了全球規模最大的每週四天工作制試驗，參加試驗的61家英國企業涵蓋了銀行、快餐廳、營銷機構等行業，它們為2,900名員工提供了每週一天的帶薪假期，看看他們是否可以在工作時間減少的情況下，以更高的效率完成同樣的工作量。《華爾街日報》引述研究結果顯示，參與研究的企業生產率基本未受影響，其員工離職率和缺勤率都降低了。另外，九成以上的參與企業表示，它們將繼續試行四天工作制，有18家企業打算把這一制度固定下來。

該研究由非牟利組織4 Day Work Global聯同智庫組織Autonomy、劍橋大學及美國波士頓學院籌劃，研究時間是2022年6月至12月。該研究的首席研究員兼波士頓學院經濟學家及社會學家Juliet Schor説道，起初，對許多僱主來說，這只是為了緩解疫情帶來的職場倦怠。如今對很多企業而言，這已更多地成為一個涉及員工留存率與招聘的問題。

49%企業表示生產率提高

研究顯示，在實行4天工作制下，企業生產率並沒有下降。按照從0-10的標準（0分最低，10分最高），僱主對他們過去六個月中的生產率和績效打出了7.5分的平均分。一項在試驗進行到一半時所做的調查顯示，46%的企業稱，他們的生產率與從前大致相當，34%的企業表示略有提高，另有15%的企業表示有顯著提高。

同時，員工覺得在此模式下工作壓力更少，有益於身心健康。研究顯示，39%的員工說，與試驗項目開始前相比，他們的壓力變小了，約50%的員工表示，他們感受到的壓力較以往沒有變化。近一半的人注意到，他們在心理健康方面有了改善，37%的人感覺到自己的身體比以前更健康了。



雖然這種模式效率更高，但要想普及這種模式，仍面臨著諸多障礙。已試行四天工作制的大多是一些規模較小的僱主，許多較大的企業還未接受這一理念。此外，在一些試行四天工作制的企業中，有些員工彙報稱，他們難以在四天時間裡完成所有工作。

少開會 多做事 提升效率

將工作時間壓縮成四天，不一定會增加工作强度，適度調整工作安排，也能事半功倍。《華爾街日報》引述參與研究的數字營銷機構Trio Media的CEO Claire Daniels説道，她之所以參加這項試驗，是想看看如果把一周當中的工作時間安排得更加有效，是否會提升企業生產率。正式開始前，她和員工追蹤並分析了以往工作日期間的各種安排，進而得出結論：其中20%的時間都浪費在了不必要的會議、商務差旅以及其他效率低下的事情上。

該公司的4天工作制安排是按照周一到周四或是周二到周五的排班，把員工錯開安排，同時為每名員工挑選一位隊友，以便在他們休息那天可以臨時頂替他們。Daniels説道，這種模式下，她和員工們不再像以往那樣，每天都要召開馬拉松似的團隊會議。如果是有客戶參加且涉及多項展示內容的耗時較長的會議，員工可以在會議進行到與自己有關的部分加入，然後再離開，這取決於他們到場的必要性有多大。Daniels續説道，總體而言，生產率並沒有變化，或者說略有提高，公司收入較上年同期增長了47%。在做出永久性改變之前，她想再試驗6個月，但覺得不會重回每周上五天班的傳統模式了。

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