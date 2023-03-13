疫後供應鏈回流對投資者有何啟示？ 4大回流受惠行業及地區

新冠疫情打斷了環球供應鏈，導致部分物資出現短缺，而近期的地緣政治事件，如中美緊張局勢及俄烏衝突，亦凸顯出過度依賴單一市場供應關鍵物資（如能源、食品及電腦晶片）所存在的風險。

過去數十年，隨著全球化進程的快速推進，企業普遍將製造業務轉移至最便宜高效的國家，這雖然有利企業利潤及消費物價，但一旦供應鏈受阻，就會出現重大問題。

供應鏈回流並非等於去全球化

踏入2023年，許多公司正採取措施分散供應鏈，轉為著重供應鏈的可靠性及穩健性，多於成本及效率，這意味著將企業的部分製造業務遷回本國（或稱「回流」），部分則轉移至其他國家。這趨勢令市場質疑我們是否正進入去全球化的時代。然而，從近年的貿易活動來看，環球供應鏈過去亦曾受疫情及08年金融危機的影響而出現局部中斷，因此新的發展路徑，似乎更像是對環球供應鏈的適度調整。事實上，有充分證據顯示，隨著許多公司致力建立多重供應鏈，其正逐步變得更全球化。

中國+1策略

在分散供應鏈的動力驅使下，市場普遍誤解中國作為全球最大製造基地的地位可能將被取代。事實上，許多公司正轉向「中國+1策略」，即在維持中國業務，以保證當地供應的同時，在其他地區增加新設施，以為全球其他市場提供供應。

增量投資的流向是投資者需要追蹤的一個重要指標。根據上海美國商會2021年對在中國經營業務的外國公司的調查顯示，轉移投資的主要目的地為東南亞、墨西哥、印度和美國。然而，在338家受訪企業中，僅有63家表示他們有轉移投資的計劃，意味著回流的過程可能較部分市場人士所預期的更為緩慢及審慎。

誰可從回流趨勢中受惠？

以下是在未來數年内，我們預期可受惠於製造業回流趨勢的四個主要行業及地區：

1. 印度 鄰近中國的地理位置、受過良好教育的勞動人口，加上經濟快速發展及有利的經商環境使得印度擁有最佳優勢。印度政府亦積極鼓勵製造業擴張業務，尤其是在智能手機領域。未來十年，其製造業預計將會加速發展，推動印度的經濟並帶動其他行業蓬勃發展，例如銀行、能源及電訊業等。

2. 墨西哥 墨西哥擁有鄰近美國的地理優勢，可吸引已擴大製造業及物流業務的企業進駐。近年，墨西哥每年輸往美國的出口量已經大幅增加。儘管這主要是受美國公司影響，但中國亦同樣增加了在墨西哥的業務。

3. 自動化服務供應商 勞工力短缺長期以來都是分散全球製造產能的最大難題之一，而人工智能所提供的自動化功能可能為此提供解決方案。許多亞洲國家正迎合此趨勢，進行高水平的工業自動化，預計美國和歐洲也將緊隨其後，為全球機械人技術行業帶來亮麗前景。

4. 跨國企業 過去在全球化過程中獲益最多的跨國企業，仍可能享有優勢。這些全球最大型、佔據行業主導地位的公司往往擁有相應的經驗和資源，比在單一市場經營的小型企業更容易適應不斷變化的貿易模式，這將有助於他們在新的「再全球化」世界中引領風騷。

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