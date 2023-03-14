野營用品特價 低至5折 買萬字醬油換購和風便當盒/陶瓷碟

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. The Overlander: 野營用品特價 低至5折

春天已至，係時候約朋友露營，與親友分享美食與美景，即日起至2023年3月20日，The Overlander推出野營用品特價週，各大品牌之野營用品均推出折扣優惠，全線分店及網店同步進行，網站購物滿400元即免運費。

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2. 萬字醬油 Kikkoman：換購和風雙層便當盒/陶瓷碟

即日至2023年4月27日，凡購買萬字醬油產品滿指定金額 (以單一發票計算)，WhatsApp發送姓名、購買金額及清晰有效電腦收據相片到5619 6354，即可登記換購其中一款禮品。



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換領日期︰即日至2023年5月12日

禮品換購地點:

香港九龍長沙灣道782號香港中心26樓1-3室 (茘枝角地鐵站B1出口)

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3.Cottex：床上用品 盤點大清貨 低至1折

Cottex盤點大清貨，全線貨品瘋狂勁減，低至1折再88折。

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撰文：hket小編

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