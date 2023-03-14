  • 22°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 15:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

野營用品特價 低至5折 買萬字醬油換購和風便當盒/陶瓷碟

精明消費 13:30 2023/03/14

分享：

分享：

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. The Overlander: 野營用品特價 低至5折

春天已至，係時候約朋友露營，與親友分享美食與美景，即日起至2023年3月20日，The Overlander推出野營用品特價週，各大品牌之野營用品均推出折扣優惠，全線分店及網店同步進行，網站購物滿400元即免運費。

立即選購：按此

    點擊圖片放大
    +6
    +5

2. 萬字醬油 Kikkoman：換購和風雙層便當盒/陶瓷碟

即日至2023年4月27日，凡購買萬字醬油產品滿指定金額 (以單一發票計算)，WhatsApp發送姓名、購買金額及清晰有效電腦收據相片到5619 6354，即可登記換購其中一款禮品。

換購方法：
買萬字醬油產品滿50元，+ 20元換購其中一款禮品。
買萬字醬油產品滿89元，送其中一款禮品。
換領日期︰即日至2023年5月12日
禮品換購地點:
香港九龍長沙灣道782號香港中心26樓1-3室 (茘枝角地鐵站B1出口)

    點擊圖片放大

3.Cottex：床上用品 盤點大清貨 低至1折

Cottex盤點大清貨，全線貨品瘋狂勁減，低至1折再88折。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

MUJI 官網開幕 買滿$500送$50 一幻拉麵灣仔店 第二碗拉麵半價
2023/03/13
MUJI 官網開幕 買滿$500送$50 一幻拉麵灣仔店 第二碗拉麵半價
旅遊用品展低至5折 電器白色情人節低至43折
2023/03/10
旅遊用品展低至5折 電器白色情人節低至43折
馬拉松運動名牌開倉低至2折 喜茶莓莓系列第二杯半價
2023/03/09
馬拉松運動名牌開倉低至2折 喜茶莓莓系列第二杯半價
日本高松快閃機票低至$368 Pacific Coffee3月限定優惠買一送一
2023/03/08
日本高松快閃機票低至$368 Pacific Coffee3月限定優惠買一送一
松本清用DBS信用卡滿$500減$75 淘寶女神節 AEON信用卡滿$250減$30
2023/03/07
松本清用DBS信用卡滿$500減$75 淘寶女神節 AEON信用卡滿$250減$30
美食 品牌 露營 網上購物 著數優惠 保險公司 九龍 外賣 超市 機票

下一篇文章

【消費券2023】5000元電子消費券最新優惠／領取詳情 懶人包合集
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【日本新酒店】星野集團進駐大阪　距離臨空城僅1分鐘　不用再怕紅眼航班！
【日本新酒店】星野集團進駐大阪　距離臨空城僅1分鐘　不用再怕紅眼航班！
【好去處】東京站新地標 東京Midtown八重洲3月10日開幕
【好去處】東京站新地標 東京Midtown八重洲3月10日開幕
銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（3月1日更新）
銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（3月1日更新）
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
MUJI 官網開幕 買滿$500送$50 一幻拉麵灣仔店 第二碗拉麵半價
MUJI 官網開幕 買滿$500送$50 一幻拉麵灣仔店 第二碗拉麵半價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款