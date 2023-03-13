投資總是蝕錢？ 可能是你的情緒在作祟

港股上周五又跌破2萬點了，擔心自己早前錯誤入市嗎？抑或見到心儀的股票跌價了，急不及待買了？人類的本性讓我們總是賦予某些行動一些感情成分，在金融投資方面也是如此，投資者的交易心理是影響投資決策的重要因素，要想成為一名合格的投資者，必須學會控制自己的情緒。



雖然專業投資者依賴技術分析來研究市場和有價值的投資，但他們也從沒有擺脫過情感投資陷阱，每天的頭條新聞、言論及趨勢都會吸引我們的注意力，都在相應反應在投資行為上，而我們常見股市的波動，一部分也是人的情感驅動結果。



投資被情緒影響4階段

1. 市值攀升 投資者過於樂觀

當市場價值不斷攀升後，投資者們隨著賬戶金額增長而欣喜若狂，很多不了解市場實際情況的投資者也被吸引參與，興奮的情緒已令他們忘記判斷自己的風險承受能力。市場樂觀的情況持續愈長，投資者的熱情將會持續高漲，即使經驗豐富的投資者都可能會認為自己可以承受更大的風險。



2. 市場超越高位 投資者焦慮

市場瞬息萬變，當出現與以往不同的情況時，將會引起投資者們的焦慮，例如市場逼近高位或超過高位時，投資者們可能會困惑不解，「市場見頂了嗎？」「熊市即將來嗎？」「現在是離開還是留下？」趨勢突然轉變會令投資者做出各種不同的決定。一些人會隨波逐流，一些人會認為只是曇花一現。



3. 危機持續 投資者恐慌

當市場反常下跌時也是同樣，危機持續時，投資者們會愈來愈擔心，他們當中大多數人可能都想儘快賣出，及時停止損失，因為看跌情況已經顯而易見，包括那些認為下跌只是暫時的人，可能都不看好市場會絕地反彈。



4. 初入牛市 投資者開始搖擺

這是情緒投資的最後一步，當市場在低點開始反彈進入牛市時，之前出局的人會感到失望，還持有股票的人會鬆一口氣，期望市場保持漲勢。不過，出局的人又會繼續等待機會考慮入市。隨後，當市場價值持續攀升時，大家樂觀情緒就會繼續上漲，更多人參與到市場中，回到第一個步驟。

如何避免不必要的情緒投資？

認識投資心理是第一步，清楚自己的情緒容易被市場波動影響，而這些衝動經常會導致自己做出錯誤的投資行為，從而造成損失。



1.考慮大局

在每次做出投資決定之前，首先要問自己幾個問題：

現在的財務狀況如何？

現在投資策略符合自己的風險承受能力嗎？

是否具有投資多樣性？

這些問題可以幫助專注於現實情況，而不是一時的情緒上頭。



2.停止每天追蹤自己的投資

不要太頻繁查看自己的投資，市場每天都在波動，過分檢查只會令自己倍增焦慮的情緒，並容易進行不理性的投資。避免噪音，不要被周圍謠言影響，保持自己的投資正軌。



3.不要花時間猜測市場走勢

即使是很有經驗的投資者也無法準確預測市場未來的走勢，要避免浪費時間在預測上，把握市場趨勢反而會增加做出錯誤決定的可能性，危及個人投資目標。



4.尋求財務顧問建議

諮詢財務顧問可以更好地了解個人情況，具有多年經驗的財務顧問可能幫助你駕馭變化莫測的市場，避免衝動交易和高估自己的風險承受能力。



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