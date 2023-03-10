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大灣區遊客來港 人均消費逾3.6萬人民幣 其中一樣佔近半開支

個人增值 18:25 2023/03/10

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香港與內地通關後，大灣區旅客準備再次來港消費，到底疫情後消費力有否減退? 全球諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company） 最新的調查，在2 月調查了 1,155 名來自大灣區有興趣在未來12 個月內訪港的內地旅客，結果顯示每位大灣區遊客的平均消費預計將達到人民幣36,400 元，其中大部分消費在奢侈品上，約為每位遊客人民幣 17,800 元。即看圖示調查主要發現︰

 

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大灣區旅客準備再次來港消費港的主要目的為購物和觀光(85%)，三分之一的受訪者計劃在未來 12個月內訪港。不過，調查發現，未來三年約有10-15% 的消費者表示將減少在香港的個別消費，轉而選擇到海南或澳門購買奢侈品，及選擇透過「代購」購買化妝品和保健品等。

認為香港缺「良好數碼體驗」
相比起內地，香港去現金的交易亦不夠普及，最多人選擇不同意在港購物的原因，為「良好的數碼化體驗」，高達42%，只有 16% 的受訪者將財務顧問的質素和良好網上體驗列為首要原因，顯示香港在服務質素和數碼體驗相對較落後。調查亦反映香港的主要優勢與產品有關，例如產品潮流、產品安全性和產品質素等。

香港有不少國際品牌，而零售品牌在大灣區内地開展業務更有助吸引大灣區客消費 ，45% 的大灣區消費者表示，在香港旅遊時更有可能購買在大灣區設有分店的品牌。

此外，不少內地客來港都是尋求醫療服務，選擇來港就醫的首要原因，是獲得中國內地未有提供的診療選擇是大灣區旅客（78%），亦有23% 的大灣區女性計劃在香港接受醫學美容服務，當中注射美容是大灣區女性選擇最多的醫學美容服務 （79%）。

就本港金融服務方面，78% 的受訪者表示，他們在香港投資是為了賺取比在內地更高的回報，另外，亦有78% 的受訪者表示，他們希望獲得比在內地更穩定的回報。 灣區客選擇香港金融機構時的首要原因為具有吸引力的存款利率(61%)，其次是低管理費和交易費為首要原因，佔59%。 

麥肯錫報告表示，雖然研究結果顯示香港不同的企業應對大灣區遊客的回歸感到樂觀，但隨著鄰近城市迅速趕上，香港可能會失去其作為購物、金融服務和醫療中心的優勢。企業需要提升服務質素，提供更好的數碼體驗，並與大灣區其他城市建立更緊密的聯繫，以繼續吸引大灣區消費者來港。

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