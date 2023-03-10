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【邪教害人】Netflix《以神之名：信仰的背叛》　揭韓國四大邪教惡行撕破震撼真相

博客 21:07 2023/03/10

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Netflix 上周上架的一齣紀錄片，找來前教徒親述韓國 4 個邪教組織的黑暗一面。

信仰的力量無限大，大得能讓罹患惡疾的病人重獲堅持的勇氣，但也因此而讓某些立心不良的人覬覦並利用，成為謀財害命、蹂躪他人的骯髒手段。

Netflix去年推出邪教紀錄片《聽話的孩子：邪教的禱告與服從》，引起話題，而上周五上架的另一齣有關韓國境內的邪教紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，首集剖析的「攝理教」中，其中一名露面的受害人更為本港藝人方力申的女友，令紀錄片旋即成為網民熱議焦點。

紀錄片一連8集，聚焦於4名同樣自稱是救世主（彌賽亞）的韓國宗教領袖人物，包括「攝理教」、「五大洋」、「嬰兒花園」、「萬民中央教會」案件，揭開這些訛稱為神的惡徒，如何利用人心脆弱一面，為信徒洗腦，進而做出令人髮指之事。《以神之名：信仰的背叛》探索當中令人膽慄心驚的真實故事，揭發盲目信仰背後的黑暗面。

葉萱是紀錄片中少數願意公開露面，指證鄭明析惡行的前教徒。（Netflix劇照）

韓國知名調查性新聞節目《PD手冊》導演曹成賢這次與Netflix團隊合作，曹在訪問中稱：「在2023年的韓國，自稱是救世主（彌賽亞）的人就有100多人，《以神之名》就是要帶出人們遇到不同救世主，卻遭受相同傷害的故事。」導演亦希望通過紀錄片，讓更多人反思：「為甚麼我們的社會還會產生同樣的被害者呢？」

招攬美女以飽淫慾

起源於1978年的基督教福音宣教會，又稱耶穌晨星會，英文縮寫為JMS，與創辦人鄭明析相同，因教會時常提及「神的攝理」，亦多稱為「攝理教」。只有小學程度的鄭明析，將《聖經》中較為爭議的內容重新演繹，以有別於其他教派的邏輯、年輕活潑的風氣，迅速吸引了韓國大學生信徒，自80年代起，滲透至全國的大學校園，教徒中高達9成為大學生。據指，鄭明析擅長利用教義巧妙地洗腦和利用狂熱信徒進行施壓，讓許多加入的信眾無法擺脫。

鄭明析是「攝理教」的教主，以神之名性侵女教徒，坐牢 10 年後出獄仍重蹈覆轍，繼續以傳教之名禍害信徒。（Netflix劇照）

紀錄片中揭示，鄭明析偏好年輕漂亮、身材高䠷的女性，更動員教會中的女性教徒，針對他的喜好招募新成員，從而滿足個人私慾。鄭明析甚至在自己的出生地建造「聖殿」，自比為上帝，利用教義來洗腦信徒，騙取信徒捐獻來獲取暴利，更以神的名義性侵女教徒。曾於2009年被捕的鄭明析，擺脫10年牢獄生活後故態復萌，終因受害人公開指控，去年10月再次被捕。

勞役信徒斂財害命

朴順子以宗教之名騙取高額借貸，最後跟 31 名員工倒斃於工廠內，成為懸案。（Netflix劇照）

「五大洋」的創辦人朴順子自稱曾於1974年因生病而飽受痛苦，後來卻奇迹痊癒，認為是因得到「神」的救贖，故加入救援派。10年後她帶着信眾脫離組織，創立民俗工藝品製造企業兼邪教組織「五大洋」。

公司後來獲頒總統獎，電視台更到訪拍攝，背後卻是購買別人的製成品作展示，並將信徒或職員子女偽裝成孤兒、把職員父母偽裝成獨居老人，騙取大眾的支持，以宗教行善之名借貸，以極高利息吸引債權人。

金己順自稱是一個只有 3 歲的嬰兒神，不管說甚麼或做甚麼都不構成犯罪，且她說的話就必須服從。（Netflix劇照）

金己基在成為「嬰兒花園」的教主前，只是名平凡的家庭主婦。1978年她加入李教夫傳教士的「珠賢教會」，因教會的詭異作風如要信徒脫掉衣服擁抱裸舞等，引起爭議。在李教夫被捕後，金己基自稱受前教主所託而繼承教派，不只要求信徒捐獻全部財產，更迫使他們販售年糕、魚餅、唱片，所得收益讓她購買了4,000多坪的土地，建立了韓國合作村兼新興宗教「嬰兒花園」。園內信徒工時從凌晨6點到晚上12點，不少人過勞而死，或因不順從而慘遭毒打致死，包括一名年僅5歲的兒童。

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撰文 : 王嵐

欄名 : 型男玩物誌

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